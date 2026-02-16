Roma, Malen l’oro di Gasp: numeri da top

Donyell Malen è sicuramente l’acquisto di gennaio più azzeccato di tutti. L’olandese, arrivato dall’Aston Villa ha segnato sin qui 5 gol in 5 apparizioni, numeri da top assoluto che fanno sognare Gasperini.

5 gol in 5 partite, un impatto devastante quello di Donyell Malen, l’olandese ex Psv, Borussia Dortmund e Aston Villa ha impattato alla grandissima nella nostra Serie A. Subito in gol contro il Torino all’esordio è rimasto poi a secco contro Milan e Udinese per poi trovare 2 doppiette con Cagliari e Napoli. Gol pesanti i suoi che hanno portato 7 punti preziosissimi alla banda Gasperini. Punti che il tecnico ha ammesso la Roma avrebbe in più se avesse avuto l’olandese sin da Agosto. I giallorossi fino ad ora non avevano mai potuto contare su un vero riferimento offensivo, Dovbyk e Ferguson avevano infatti siglato 6 gol totali in 2 in Campionato. C’erano volute però 28 presenze totali tra le punte punte.

Malen, numeri da top assoluto

5 gol in 5 partite, come lui solo El Shaarawy e Batistuta avevano avuto un impatto simile con la maglia della Roma. Il Faraone si era fermato a 4 in 5 gare nella sua seconda esperienza in giallorosso, il Re Leone invece era arrivato addirittura a 6. Un club di livello al quale si è iscritto ora anche Malen. L’attaccante ha trovato 5 reti in 391 minuti, poco più di uno ogni 78. Una media spaventosa da più di un gol a gara che ha regalato fino ad ora 7 punti pesantissimi che hanno proiettato la Roma a 47, al quarto posto in classifica a -3 dal terzo del Napoli. Giallorossi quindi in piena zona Champions e che ora possono sognare, con Gasperini che ai microfoni di DAZN ha ammesso come con l’olandese da inizio stagione i punti in classifica sarebbero potuti essere ancora di più.

3 – Donyell #Malen è solo il terzo giocatore a segnare 4+ gol nelle prime cinque gare con la Roma in #SerieA tra chi ha esordito con i capitolini nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Gabriel Omar Batistuta (6) e Stephan El Shaarawy (4). Trascinatore#Napoliroma pic.twitter.com/GxLMs2AtcZ — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 15, 2026

Le parole di Gasperini

Ecco le parole di Gasperini ai microfoni di DAZN: “Con Malen nel girone d’andata avremmo qualche punto in più. Sono sempre stato stra convinto di lui. Per quanto mi riguarda, ha le caratteristiche migliori per un attaccante. E’ completo, rapido, veloce, calcia benissimo, scambia con i compagni. Questa squadra ha bisogno di un attaccante come lui“.

Il tecnico giallorosso ha poi rincarato la dose in conferenza stampa, spiegando anche la sostituzione sua e di Zaragoza: “Malen è molto esplosivo e pericoloso, è normale che nei finali possa calare. Avevamo bisogno di freschezza e, farli entrare è l’unico modo per farli crescere. Spesso le partite si risolvono nel finale con i cambi, come ha fatto il Napoli. Abbiamo fuori Dybala: magari far entrare Zaragoza a gara in corso sarebbe stato determinante, ma Soulé non era in ottime condizioni. Zaragoza ha ancora bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi“.