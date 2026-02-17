Atalanta ko a Dortmund: il Borussia vince 2-0

Cade l’Atalanta nell’andata dei playoff di Champions League: il Borussia Dortmund sfrutta il fattore campo e si impone 2-0 contro la Dea.

Atalanta ko a Dortmund: ecco com’è andata

La partita si sblocca al 3′: Guirassy viene marcato male da Koussonou, arretra sul secondo palo e batte Carnesecchi. L’Atalanta non riesce a sviluppare il gioco nei primi 20′ di gara e i padroni di casa prendono le misure: al 42′ i tedeschi raddoppiano, ancora Guirassy protagonista. L’attaccante scappa a Djimsiti e serve Beier che deve soltanto appoggiare la palla in rete per il 2-0. Nel secondo tempo succede poco e niente, la Dea non riesce a pungere e il Borussia controlla fino al 90′. Termina 2-0.

