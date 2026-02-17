Caso Kalulu, parlano Bastoni e Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Inter

Dopo le polemiche che hanno seguito Inter-Juventus, quella di oggi è giornata di vigilia in casa nerazzurra, in serata ci sarà la conferenza stampa pre-Bodo Glimt. Per i nerazzurri parleranno Bastoni e Chivu.

Ieri le parole di Marotta, oggi toccherà a Chivu e Bastoni, in vista della gara contro il Bodo Glimt. I due avranno l’occasione per chiarire al meglio quanto successo contro la Juventus e nel post gara. Il difensore sarà sicuramente “interrogato” sulla simulazione che è costata l’espulsione di Kalulu. Il tecnico invece sulle parole post-match che hanno fatto molto discutere soprattutto dopo quanto dichiarato nella conferenza di vigilia del Derby d’Italia. La sfida al Bodo Glimt è importantissima nell’economia della stagione dell’Inter. I nerazzurri non potranno contare su Calhanoglu, affaticamento muscolare e su Frattesi, febbricitante, entrambi non convocati. La curiosità ora però è tutta sulle parole di Bastoni e Chivu.

Stasera parlano Chivu e Bastoni

Per la consueta conferenza stampa della vigilia, al fianco di mister Chivu ci sarà un calciatore nerazzurro, come previsto dal regolamento della UEFA. Oggi toccherà ad Alessandro Bastoni, al centro delle polemiche per la simulazione che è costata il secondo cartellino giallo – e conseguente espulsione – al difensore della Juventus Pierre Kalulu. L’appuntamento è fissato per le ore 17.15 della giornata odierna, martedì 17 febbraio, quando si potranno ascoltare per la prima volta dopo l’episodio le parole del difensore classe 1999 che è stato difeso prima da Chivu stesso e successivamente dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che ha parlato in una breve conferenza che si è tenuta in Lega Serie A in occasione dell’assemblea dei club ieri mattina.

La conferenza di questo pomeriggio sarà l’occasione giusta in casa nerazzurra per chiarire l’episodio e chiudere definitivamente le polemiche che hanno travolto l’Inter e i suoi tesserati negli ultimi giorni. Quanto accaduto contro la Juventus ha aperto a discussioni che hanno sempre più persone vista l’esposizione e l’importanza del match visto in tutto il mondo. La conferenza di oggi, vista la presenza del difensore prende quindi ancora più importanza con le parole di Bastoni che sono sicuramente molto attese. Da capire se ci saranno delle scuse, da parte del difensore e come il centrale dell’Inter e della Nazionale spiegherà quanto accaduto e il perché ha esultato e non scagionato Kalulu dopo l’espulsione.