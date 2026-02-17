Confermato. Sepe al Pescara: contratto fino a fine stagione

Il Pescara ha raggiunto un accordo con Luigi Sepe per il suo trasferimento fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo in caso di salvezza della squadra.

Il portiere, noto per la sua esperienza tra Serie A e Serie B, rappresenta un rinforzo importante per il reparto difensivo, soprattutto dopo le difficoltà causate dall’infortunio di Desplanches.

L’arrivo di Sepe in Abruzzo sottolinea la volontà del club di garantire solidità tra i pali e affidabilità in una fase cruciale del campionato, con partite decisive per la permanenza in Serie B.

Arrivo in città e visite mediche

Secondo le ultime indiscrezioni, domani Luigi Sepe arriverà a Pescara per svolgere le visite mediche e completare la firma del contratto. Se tutti i controlli medici saranno superati senza problemi, il portiere sarà subito a disposizione dell’allenatore per la trasferta contro il Venezia.

Il rapido inserimento di Sepe in squadra è fondamentale per coprire l’assenza prolungata di Desplanches e garantire continuità tra i pali, offrendo al tecnico maggiore libertà di scelta e sicurezza nelle scelte tattiche.

Ruolo nel reparto portieri

Sepe affiancherà Ivan Saio, giovane portiere già parte della rosa, dopo l’infortunio di Desplanches, costretto a fermarsi per circa tre mesi a causa di una lesione al quadricipite. L’esperienza di Sepe sarà preziosa non solo sul campo, ma anche come punto di riferimento per i compagni più giovani, contribuendo alla gestione del reparto e al morale della squadra.

Il portiere ha dimostrato in passato di sapersi calare rapidamente in nuove realtà e di essere affidabile in momenti delicati, qualità che lo rendono il profilo ideale per il Pescara in questa fase della stagione.

Impatto sul campionato e prospettive future

L’arrivo di Sepe arriva in un momento chiave del campionato, dove ogni partita può pesare sulla corsa alla salvezza. La presenza di un portiere esperto come lui offre maggiori garanzie difensive e potrà fare la differenza nelle prossime sfide.

Se la squadra riuscirà a centrare la salvezza, l’opzione di rinnovo del contratto potrebbe assicurare al Pescara continuità e stabilità per la stagione successiva, consolidando il reparto portieri e aumentando le chance di successo in futuro.