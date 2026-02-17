Un altro Matador arriva in Italia: chi é Francisco Sagardia

Il Cianciana Calcio Club piazza un colpo destinato a entrare nella storia del club. La società siciliana ha ufficializzato l’arrivo di Francisco Sagardia, attaccante uruguaiano con passaporto italiano e un valore di mercato stimato intorno ai 75 mila euro.
Un’operazione che alza l’asticella delle ambizioni e porta in Sicilia un profilo internazionale, giovane ma già con esperienze di alto livello.
Un talento cresciuto vincendo: capocannoniere in Libertadores U20
Sagardia si è messo in luce in Sudamerica conquistando la Copa Libertadores U20 da protagonista assoluto, laureandosi capocannoniere della competizione. Un biglietto da visita importante che certifica il suo fiuto del gol e la capacità di incidere nei momenti decisivi.
Velocità, attacco della profondità e senso della posizione sono le sue caratteristiche principali, unite a una mentalità vincente maturata nei palcoscenici internazionali.
Esperienza europea: dalla Bulgaria alla Sicilia
Nel suo percorso professionale c’è anche un’esperienza nella massima serie bulgara con il Beroe, club della Serie A bulgara, dove ha potuto confrontarsi con il calcio europeo, affinando tecnica e maturità tattica.
Il passaporto italiano rappresenta inoltre un valore aggiunto per il Cianciana, che potrà inserirlo in rosa senza vincoli da extracomunitario.
In Uruguay lo chiamano il “nuovo Matador”
In patria Sagardia è già stato ribattezzato il “nuovo Matador” per uno stile di gioco che ricorda quello di Edinson Cavani: generosità, movimenti continui, attacco feroce dell’area di rigore e grande determinazione.
Un paragone importante che testimonia le aspettative attorno al giovane attaccante.
Un segnale forte per il futuro
Con questo innesto il Cianciana Calcio Club manda un messaggio chiaro: il progetto è ambizioso e punta a crescere rapidamente. L’arrivo di Sagardia rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale di credibilità sul mercato.
Ora la parola passa al campo, dove il “nuovo Matador” proverà a lasciare subito il segno sotto il sole di Sicilia.