Galtasaray-Juventus, le probabili scelte di Okan e Spalletti

Alle 18.45 scenderanno in campo Galatasaray e Juventus per la prima gara dei playoff di Champions League. Ecco le probabili scelte di Okan Buruk e Luciano Spalletti per la gara di questa sera.

L’assenza di Jonathan David e un Kephren Thuram non al top rappresentano i due grattacapi maggiori per Luciano Spalletti in vista della gara di questa sera contro il Galatasaray. I bianconeri potrebbero partire dal 1′ minuto senza un centravanti. Le parole del tecnico bianconero, ieri, in conferenza stampa, aprono infatti ad una panchina per Openda. Al suo posto dal 1′, dovrebbe infatti giocare McKennie, con l’americano ieri presente in conferenza stampa. In mezzo al campo, poi al momento Thuram è in vantaggio su Koopmeiners per una maglia da titolare ma le condizioni del francese, out contro l’Inter, terranno in apprensione fino all’ultimo Spalletti. Dall’altra parte Osimhen favorito su Icardi per una maglia dal 1′.

Andata da non sbagliare

Dopo il ko del Meazza contro l’Inter, la Juventus si presenta ad Istanbul, senza Jonathan David e con Kephren Thuram a mezzo servizio per provare a prendersi un vantaggio in vista del playoff di ritorno allo Stadium. I bianconeri non affrontano in competizione ufficiale il Galatasaray dal 2013 quando la sconfitta sotto la neve 1-0 in Turchia con gol di Sneijder costò alla Juventus di Antonio Conte l’eliminazione dalla Champions League. Un occasione, quindi, anche per rifarsi della beffa di 13 anni fa quella per la banda Luciano Spalletti.

Dall’altra parte interessante la sfida ad Osimhen, probabile titolare e Mauro Icardi, vicino alla Juventus nell’ultima sessione di mercato e storico avversario in Serie A con la maglia dell’Inter. Un avversario per nulla banale il Galatasaray che nella League Phase di Champions League ha anche sconfitto 1-0 in casa il Liverpool e 3-1 il Bodo Glimt, pareggiando 1-1 con l’Atletico Madrid e perdendo solo 0-1 con l’Union Saint Gilloise. I Turchi hanno manifestato poi maggiori problemi in trasferta, ko 5-1 a Francoforte, 1-0 con il Monaco e 2-0 con il Manchester City, una sola vittoria contro l’Ajax 0-3. Un buon risultato in Turchia potrebbe quindi rappresentare per la Juventus una quasi ipoteca sul passaggio del turno.

Galatasaray-Juventus, le probabili

Galatasaray (4-2-3-1): U.Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Sané, Yunus, Baris; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Miretti, Yildiz; McKennie. Allenatore: Luciano Spalletti.