Non si spengono le polemiche legate a Inter-Juventus, giocata sabato nella 25^ giornata di Serie A. A tre giorni dall’infuocata partita giocata a San Siro, arriva anche la decisione del Giudice Sportivo, che colpisce anche i dirigenti bianconeri Giorgio Chiellini e Damien Comolli. Il motivo? È legato a quanto successo a fine primo tempo.

A tre giorni dal fischio finale di Inter-Juventus, il derby d’Italia fa ancora discutere. Impazzano le polemiche legate a quanto successo nel corso del primo tempo, con il rosso mostrato a Pierre Kalulu per una simulazione di Alessandro Bastoni. Arrivano ora anche le decisioni del Giudice Sportivo, che colpiscono i dirigenti bianconeri Giorgio Chiellini e Damien Comolli. I due avevano protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro Federico La Penna, come si vede da certe immagini circolate sui social network.

Juve, colpiti Chiellini e Comolli dal giudice: il motivo

A tre giorni dal fischio finale di Inter-Juventus, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo che riguardano anche il derby d’Italia e quanto successo a San Siro.

In particolare all’attenzione di chi ha deciso per colpire i dirigenti bianconeri Giorgio Chiellini e Damien Comolli è finito quanto accaduto alla fine del primo tempo. Come si intuisce da certe immagini circolate sui social network, i due hanno attaccato verbalmente il direttore di gara La Penna per contestare la scelta di espellere Pierre Kalulu.

Spalletti, Comolli, and Chiellini confront the referee 🔥 pic.twitter.com/Zbdd5bX7hv — Around Turin (@AroundTurin) February 14, 2026

Inter-Juve, Giudice Sportivo colpisce Comolli e Chiellini

L’ad della Juventus, Damien Comolli, é stato inibito fino al 31 marzo e multato di 15 mila euro, mentre per il dirigente bianconero Giorgio Chiellini l’inibizione é fino al 27 febbraio.

La decisione arriva dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandre. Il motivo è stato che a fine primo tempo, come si intuisce da certe immagini circolate nei social network, i due dirigenti hanno protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro della gara Federico La Penna. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che Comolli aveva “un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo”; trattenuto da Spalletti, e ha “proferito espressioni gravemente insultanti” verso l’arbitro. Ai due dirigenti non è andato giù il cartellino rosso mostrato a Pierre Kalulu, dopo che il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha evidentemente accentuato – per usare un eufemismo – un contatto minimo subito sul braccio.