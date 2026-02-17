Juve, Spalletti amaro dopo la manita col Galatasaray: “Tre passi indietro”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 5-2 nella sfida di Champions League contro il Galatasaray.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 5-2 nella sfida di Champions League contro il Galatasaray: “Abbiamo finito male il primo tempo, cercando di rimettere un po’ d’ordine però siamo calati da un punto di vista della personalità e del carattere.

Spalletti amaro: “Abbiamo fatto tre passi indietro”

“Abbiamo fatto tre passi indietro. Poi ho questa convinzione che possiamo alleggerire la fase difensiva se riusciamo a giocare a calcio, non abbiamo gente per fare barricate e ripartire. Bisogna sempre partire dal presupposto di giocare la gara, far vedere che possiamo gestirla. Se andiamo sotto il livello siamo sempre a rischio di prendere gol”.

“Un discorso che si fa sempre è tentare di organizzare una rimonta, ma bisogna assumersi le responsabilità di quello che è successo e d’ora in avanti si va anche addosso a questa situazione. Poi è inutile dire tante parole se poi non si fanno anche i fatti, in questo periodo si fanno le cose fatte bene ma ci si mette anche del nostro. A livello individuale e di conoscenza di alcune situazioni non siamo o non eravamo ancora la top, questa stasera ci abbiamo messo qualcosa in più nel peggiorarla. Si lavora, siamo qui per questo: siamo professionisti e si deve rendere conto a un popolo e a una società”.

