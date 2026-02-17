Knutsen provoca prima di Bodo-Inter: “Spero in una partita leale”

Alla vigilia del match del playoff di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter, il tecnico dei norvegesi, Kjetil Knutsen ha parlato in conferenza stampa.

L’andata dei playoff di UEFA Champions League tra Bodo/Glimt e Inter si gioca domani alle ore 21:00 presso l’Aspmyra Stadion in Norvegia. I nerazzurri si sono qualificati arrivando al 10° posto nella fase di campionato. Nonostante alcune battute d’arresto (come le sconfitte contro Arsenal, Liverpool e Atletico Madrid), la squadra ha mostrato solidità nell’ultima vittoria contro il Borussia Dortmund (2-0). I norvegesi si sono qualificati al 23° posto e arrivano da un periodo di pausa invernale in cui si sono preparati alla sfida con un ritiro a Marbella. Il fattore “freddo” e il campo sintetico sono le insidie principali per la formazione nerazzurra.

Le parole di Knutsen alla vigilia di Bodo-Inter

“Sarà una gara dura, affrontiamo una squadra molto forte. L’Inter è una delle squadre europee di punta, con qualità nei singoli e nella squadra. Dobbiamo fare le cose a modo nostro, in base alla nostra posizione. Dobbiamo avere un gruppo che abbia fame di lavorare, non importa se ci siano meno dieci gradi o ancora meno, e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo dimostrato di essere riusciti a trovare un buon momento di forma, e penso che siamo comunque a un buon livello fisico. Mi aspetto una partita equilibrata e dura, e che a decidere saranno i piccoli margini. Ho grande fiducia che questa situazione duri fino alla partita di ritorno a Milano”.

𝐌𝐚𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚: “Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica è stata eccessiva. Si parla di simulazioni da 50 anni, è un fatto ordinario“ Il presidente dell’Inter ha commentato così i fatti del Derby d’Italia 🎤@GianluVisco 📹 pic.twitter.com/ZyMxNJtkcD — Sportitalia (@tvdellosport) February 16, 2026

Polemiche dopo il derby d’Italia

“Ciò che andrebbe discusso a questo proposito è l’uso del VAR. Il VAR serve a impedire che si verifichino situazioni antisportive. Spero che sarà una partita leale. I trucchi sporchi pagano ora, ma non è così che dovrebbe essere nel calcio. Penso che siamo ben preparati per quello che affronteremo contro l’Inter. È una squadra esperta e ovviamente sta usando quello che può, anche noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita ed essere noi stessi il più possibile”.