Pescara, idea Luigi Sepe per la porta: primi contatti positivi

Il Pescara si muove sul mercato degli svincolati per sopperire all’assenza del titolare.

Dopo l’infortunio di Sebastiano Desplanches, che resterà fuori per i prossimi 2-3 mesi a causa di una lesione importante al quadricipite, il club abruzzese sta valutando con attenzione il profilo di Luigi Sepe.

Sepe opzione concreta dopo l’infortunio di Desplanches

L’estremo difensore classe 1991 è attualmente svincolato e rappresenta una soluzione concreta per la porta biancazzurra. L’infortunio di Desplanches ha infatti costretto la società a intervenire rapidamente per garantire esperienza e affidabilità tra i pali in una fase delicata della stagione.

Sepe, grazie al suo bagaglio maturato tra Serie A e Serie B, viene considerato il profilo ideale da affiancare a Saio, offrendo leadership e solidità al reparto.

Primi contatti positivi tra le parti

Secondo quanto filtra, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti, con sensazioni positive. Il Pescara sta valutando attentamente costi e tempistiche dell’operazione, ma la pista resta calda.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi, con il club determinato a chiudere l’operazione per consegnare al tecnico un portiere esperto in grado di garantire continuità e sicurezza fino al rientro di Desplanches.



