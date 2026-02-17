Siamo alla vigilia di Milan-Como, sfida che ha fatto parlare per mesi visto che inizialmente era previsto che si giocasse in Australia. Domani il recupero, il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, in conferenza dice la sua in merito a tanti temi, compreso il VAR ed Inter-Juve

Domani finalmente si giocherà Milan-Como, una gara che ha fatto discutere per mesi visto che inizialmente era previsto che si giocasse a Perth, in Australia. Il recupero di questa partita arriva però dopo giorni infuocati per quanto successo sabato sera fra Inter e Juventus, a San Siro. Nella conferenza stampa della vigilia dunque il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, dice la sua su molti temi, compreso quello arbitrale, arrivando a parlare ancora del famoso gol-non gol di Muntari.

Milan, Allegri su Inter-Juve e il gol di Muntari: le sue parole

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia della sfida al Como è tornato a parlare del famoso gol-non gol di Muntari, in una gara giocata contro la Juventus nel 2021. “Se l’episodio di Bastoni mi ha ricordato il gol di Muntari? Il gol di Muntari era oggettivo, ma quello scudetto non l’abbiamo perso per il gol di Muntari. Lo abbiamo perso dopo: un episodio ti può condizionare una partita, mica un campionato.

Poi ancora su Inter-Juventus: “Hanno già parlato in tanti, inutile farlo anche noi, non dobbiamo sprecare energie pensando agli altri, ci sono sempre state, la roba più importante è che ci siano persone di competenza che lavorino per migliorare le cose oggettive del Var, quelle non opinabili. (…) Bisogna decidere se il VAR può intervenire o meno. Guardate il tennis: lì o la pallina è dentro o è fuori. Lasciamoli lavorare, tra qualche anno magari funzionerà sicuramente meglio, serve pazienza e indietro non si torna”.

Milan, Allegri sugli infortuni: “Leao e Pulisic stanno bene”

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Como il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha anche fatto il punto sugli infortunati, da Pulisic a Leao e Saelemaekers.

Queste le sue parole in merito all’infermeria: “Pulisic spero sia a disposizione, Saelemaekers sta bene, gli altri stanno bene, Gimenez sta lavorando bene e lo riavremo al più presto. Leao? Diciamo che sta bene, ha fatto un buon allenamento ieri. Così come Pulisic ha avuto una stagione con problematiche fisiche, ma hanno fatto gol importanti”.