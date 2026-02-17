Napoli, il bollettino medico sull’infortunio di Rrahmani è una sentenza: lungo stop

Pessime notizie per il Napoli e per Antonio Conte: la diagnosi per Amir Rrahmani è più grave del previsto. Dopo il problema muscolare accusato domenica sera contro la Roma, gli esami hanno confermato il timore dei medici.

Secondo la nota diffusa dal club partenopeo, i controlli effettuati hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore kosovaro ha già iniziato il percorso di riabilitazione, ma i tempi di recupero si preannunciano lunghi. Un duro colpo per la difesa azzurra, con la rosa dei campioni d’Italia già martoriata da numerosi infortuni in questa stagione:

Il comunicato del Napoli sull’infortunio di Rrahmani

Bollettino medico | Le condizioni di Rrahmani 👇https://t.co/cCYCbLHokb — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 17, 2026

Di seguito la nota del club azzurro: “In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Per una lesione di questa entità, si stima uno stop di almeno due mesi. Il centrale potrebbe tornare a disposizione solo per le ultimissime partite del campionato aumentando di fatto l’emergenza difensiva nella squadra azzurra: Conte perde uno dei suoi pilastri titolari in un momento cruciale della stagione, dovendo rimescolare nuovamente le gerarchie nel reparto arretrato.

La situazione infortuni in casa Napoli è diventata un vero e proprio caso nelle ultime settimane. L’allenatore salentino, pur mantenendo il suo consueto spirito combattivo, ha parlato apertamente di una “emergenza totale” che sta condizionando pesantemente le scelte tattiche e il cammino stagionale.