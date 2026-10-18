Serie A, il Como sbanca il Franchi. Lecce corsaro a Udine

Vince 1-3 un ottimo Como contro una discreta Fiorentina al Franchi. Successo netto del Lecce a Udine contro l’Udinese nel match delle 12:30.

Nella gara delle 12:30 è il Lecce a prevalere contro l’Udinese ad Udine. Salentini avanti già dopo 12 minuti con la rete di Kialonda Gaspar. Raddoppio che porta la firma di N’Dri al 33′. 86 sul cronometro e Siebert segna poi il definitivo 0-3. Crolla la Fiorentina contro il Como. Vantaggio ospite al 32′ con Liberali. Contatto dubbio su Goncalves con Milla protagonista, palla che arriva al talento italiano che la sblocca. 4 minuti e Nico Paz di testa fa 0-2. Pongracic accorcia al 42′ in mischia e si vede annullare per fuorigioco nel recupero del 1′ tempo il 2-2. Al 56′ è Douvikas a segnare il definitivo 1-3.

Udinese-Lecce 0-3

12 sul cronometro e Lecce avanti. Angolo di Gallo che trova la testa di Gaspar che insacca alle spalle di Okoye. 0-2 al 33′. Altro gol da corner con N’dri che raccoglie in mischia e raddoppia. 3 minuti e il Lecce sfiora il gol dello 0-3 con Fatah che colpisce la traversa. Al 40′ miracolo di Alaba su Geubbels, evitato il gol dello 0-3. Doppio miracolo di Okoye al 45′ che evita ancora il terzo gol del Lecce. Al 60′ annullato il gol del 1-2 all’Udinese. Segna Piotrowski ma Davis ad inizio azione era in fuorigioco. Al 86′ Siebert recupera palla entra in area a chiude il match.

Fiorentina-Como 1-3

Avvio pimpante per entrambe le formazioni entrambe vicine più volte al vantaggio. Al 32′ a trovarlo è il Como. Contatto di Milla su Goncalves, non valutato fallo da arbitro e VAR, Liberali ne approfitta e dal limite dell’area fa 0-1. 4 minuti e Nico Paz fa 0-2. Cross in mezzo e perfetto colpo di testa che supera De Gea. Al 42′ Pongracic in mischia la riapre, 1-2. Nel recupero del 1′ tempo è ancora Pongracic a segnare su punizione di Mastantuono, gol annullato per fuorigioco dopo lunghissimo check al VAR. Nella ripresa la Fiorentina spreca più volte il 2-2 in avvio e al 56′ viene punita da Douvikas servito da Nico Paz. Goncalves perde palla, Dragusin concede troppo spazio alla punta e De Gea non è perfetto nell’intervento, disastro viola e 1-3. Finisce così.