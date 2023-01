Federica Pellegrini stella tra le stelle: lo scatto social scatena i fan

Federica Pellegrini stella tra le stelle: lo scatto social scatena l’entusiasmo dei fan. Incontri emozionanti per la fuoriclasse del nuoto italiano

Il ritiro dall’attività agonistica ha rappresentato un momento di svolta nella vita di Federica Pellegrini. E’ trascorso poco più di un anno da quando l’ex fuoriclasse del nuoto italiano ha appeso la cuffietta al chiodo una volta per tutte e voltato pagina per sempre. Della sua straordinaria carriera, ricca di medaglie e di un record che a distanza di quattordici anni ancora resiste (quello dei 200 stile libero stabilito ai Mondiali di Roma del 2009), restano tanti e meravigliosi ricordi.

Ma se le gare ad altissimo livello appartengono ormai al passato, quello che resiste e mai sfiorirà è il legame viscerale tra la campionessa di Mirano e la piscina. Da madrina dei recenti campionati europei al ruolo di dirigente operativo del CONI, in qualità di braccio destro del presidente Giovanni Malagò, Federica Pellegrini non perde occasione per ribadire quanto sia irresistibile l’attrazione verso le gare di nuoto.

L’adrenalina della grande attesa, la tensione che aumenta con l’avvicinarsi dell’evento, lo start dei giudici: sono tutti momenti e altrettante emozioni che in una grande atleta restano vive per sempre. “Lo spirito competitivo non si può spegnere come un interruttore della luce, è qualcosa che non ti abbandona mai“. Queste parole pronunciate da Federica Pellegrini furono di fatto una confessione.

Federica Pellegrini, stella tra le stelle: la foto fa impazzire tutti

Ma da persona avveduta e proiettata al futuro, la campionessa veneta ha saputo rimettersi in gioco in altre attività, decisamente lontane dallo sport agonistico. Federica Pellegrini è diventata nel corso del tempo una star del piccolo schermo, un personaggio televisivo a tutto tondo. A garantirle un carico ancora maggiore di popolarità è stato il ruolo di giudice che ha ricoperto nel programma X Factor, il talent show più seguito della televisione italiana.

Spiritosa, allegra, solare e molto comunicativa: Federica Pellegrini ha scoperto di avere le doti per emergere anche nel mondo dello spettacolo. Dopo il matrimonio con il compagno Matteo Giunta le sue apparizioni in tv si sono diradate, ma è rimasto il forte legame con l’ambiente dello showbiz e il rapporto con alcuni personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo.

Ed è poi bello trovarsi insieme ad altre celebrità in qualche serata importante, magari utile a fare beneficienza. Com’è accaduto domenica sera in occasione di un incontro che visto riuniti la stessa fuoriclasse e due tra le più amate interpreti della canzone italiana, Laura Pausini e Giorgia. Insieme a loro il presidente del CONI, Giovanni Malagò e il gran cerimoniere della serata, il re degli showman Rosario Fiorello.

L’evento è stato immortalato dalla Pellegrini attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Uno dei quali in particolare ha scatenato l’entusiasmo dei suoi tantissimi fan. Nella stessa foto si vedono Malagò, Laura Pausini, Giorgia e Fiorello insieme a una sorridente Federica. E il messaggio a corredo del post che spiega tutto:

“Una serata bellissima a sostegno di una realtà importante e solida come quella dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma che con la costruzione di nuovi appartamenti permetterà alle famiglie di seguire i propri bimbi da vicino durante quel percorso così difficile!! Grazie Laura, Giorgia e Fiore“.