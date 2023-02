StarCasinò Sport è Official VAR Partner della Lega B, Stefano Tino: “Siamo lieti di dare vita a questo progetto, che ci apre nuove opportunità nel panorama del calcio professionistico italiano”

La Lega Nazionale Professionisti Serie B e StarCasinò Sport hanno stretto una partnership per la seconda parte della stagione 2022/2023, con il supporto di Infront Italy. StarCasinò Sport, sito web di sport e intrattenimento, è diventato VAR Partner Ufficiale della Serie B, uno dei campionati di calcio più popolari in Italia, dimostrando ulteriormente l’impegno dell’azienda nel sostenere il calcio italiano e nel promuovere valori sani come la sportività e l’inclusione. Questi valori sono infatti incarnati dal claim del marchio: “Il nuovo modo di vivere lo sport”. Quest’ultima partnership si aggiunge ai rapporti già esistenti tra StarCasinò Sport e diverse squadre professionistiche italiane, tra cui AC Milan, AS Roma, FC Torino, US Sassuolo, US Salernitana e Palermo FC.

Nell’ambito di questa collaborazione, StarCasinò Sport personalizzerà le grafiche televisive, le VAR Room e riceverà visibilità negli stadi, aumentando la propria visibilità sul territorio nazionale e sui canali televisivi. Questa iniziativa conferma ancora una volta la multicanalità del brand grazie alla visibilità nazionale e internazionale che la Lega Serie B garantisce.

“Siamo lieti di dare vita a questo progetto, che ci apre nuove opportunità nel panorama del calcio professionistico italiano”, ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport. “La LNPB sta crescendo in popolarità, diventando una competizione interessante per i tifosi, i giocatori e gli investitori. Siamo orgogliosi di sostenere e far parte di questo nuovo ed entusiasmante viaggio”.

“È una grande soddisfazione avere StarCasinò Sport al fianco di Lega Serie B quale Official Partner della VAR – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Amministratore Delegato di Infront Italy – Come Infront abbiamo recentemente attivato la nostra collaborazione con LNPB e stiamo lavorando per poter portare il valore aggiunto che ci viene riconosciuto dal mercato da subito, nell’ottica della costruzione di una Lega sempre più forte con partner di grande serietà e affidabilità”.