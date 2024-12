Juventus-Venezia 2-2: Vlahovic salva Thiago Motta dalla prima sconfitta in campionato

Un rigore di Dusan Vlahovic nel finale salva Thiago Motta e la Juventus dalla prima sconfitta in campionato. Termina 2-2 all’Allianz Stadium tra i bianconeri e il Venezia di Di Francesco. Ospiti gagliardi che rimontano l’iniziale svantaggio ma cedono poi alla pressione offensiva della Juventus nel finale.

Juventus-Venezia, le ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All.: Di Francesco.

Sblocca Gatti, spreca il Venezia

Parte forte la Juve più volte pericolosa. Al 20′ arriva il gol del vantaggio a firma Gatti. Va a segno su palla inattiva la formazione bianconera: corner calciato da Koopmeiners, spizzata verso il secondo palo di Thuram per il tap-in del numero 4. Un minuto e il Venezia risponde subito. Reagisce subito la squadra di Di Francesco, Pohjanpalo perde l’attimo per andare al tiro, facendosi rimontare in calcio d’angolo da Gatti. Al 33′ ancora Venezia pericoloso con Pohjanpalo. Sugli sviluppi di calcio d’angolo incespica al momento del tiro il capitano dei lagunari, si salva con un po’ di affanno la Juve.

Sorpasso Venezia, poi Vlahovic fa 2-2

Parte forte la Juve che trova il raddoppio con Yildiz. La rete del turco viene però annullata per tocco di mano. Al 61′ pari Venezia con Ellertsson. Oristanio apre lo spazio per il cross verso il secondo palo di Zampano, sul quale irrompe il centrocampista islandese che prende il tempo a Savona e batte Di Gregorio. Juve che prova a tornare in vantaggio senza riuscirci con Vlahovic e Savona. A 7 dal termine è allora Idzes a fare 1-2 per il Venezia. Punizione forte e tesa di Nicolussi Caviglia, il centrale prende il tempo alla difesa bianconera e batte Di Gregorio. A 2 dal 90′ è poi Douglas Luiz a sfiorare il 2-2. Sforbiciata spettacolare del brasiliano che esce di un soffio alla sinistra di Stankovic. Nel terzo minuto di recupero la Juve trova il rigore del pari. Stankovic vola per deviare il sinistro a giro di Conceicao, sulla respinta tocco di braccio da parte di Candela. Per Giua non ci sono dubbi, rigore. Dal dischetto si presenta Vlahovic freddo a battere il portiere del Venezia. Il serbo esulta poi zittendo lo Stadium in modo polemico. Finisce 2-2. Decimo pareggio in campionato per la Juve. Quarto in campionato.