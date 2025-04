Atalanta, Kolasinac intervento riuscito: riabilitazione lunga, ma il futuro è ancora nerazzurro

L’Atalanta ha comunicato che Sead Kolasinac, questa mattina, è stato sottoposto a un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, effettuata dal professor Francesco Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscita. Il giocatore inizierà subito il percorso riabilitativo, ma la sua stagione può considerarsi conclusa con largo anticipo. I tempi di recupero, sulla base di quanto accade solitamente in questi tipi d’infortunio, sono almeno di 6 mesi.

L’infortunio

Sead Kolasinac aveva riportato il grave infortunio al ginocchio sinistro durante la gara di domenica mattina, alle 12:30 contro il Bologna. I bergamaschi per la cronaca avevano vinto 2-0 lo scontro diretto per la zona Champions League grazie ai gol di Mateo Retegui e Mario Pasalic. Il difensore bosniaco, ex Arsenal e Olympique Marsiglia, era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema fisico che si è poi rivelato molto serio.

La situazione Kolasinac-Atalanta

Kolasinac, 31 anni, era diventato un punto fermo della difesa di Gasperini per solidità e versatilità. Il suo contratto con l’Atalanta è valido fino a giugno 2026. Tuttavia, la società ha diritto anche a prolungare l’accordo di un ulteriore anno.

Sead tornerà dunque a disposizione dei bergamaschi nella prossima stagione e forse anche per il futuro.

Una perdita pesante per la Dea in un momento cruciale della stagione, in cui la formazione Gian Piero Gasperini si sta giocando tantissimo nella corsa alla qualificazione nella prossima Champions League. Intanto, al di là della brutta notizia sul difensore bosniaco, la vittoria contro il Bologna è un grande passo avanti