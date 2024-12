Juve, così è troppo. Serve equilibrio, e compattezza

In quella che poteva essere la settimana della svolta, la Juve ha mostrato tutta la sua bellezza e tutta la sua bruttezza. L’ultima immagine dello Stadium, con i giocatori sotto la curva a prendere i fischi, cancellano via quanto di buono si era visto nella serata di Champions League col Manchester City. Tutto troppo, però. Senza equilibrio. E l’altalena emotiva in questo momento è dannosa per tutti: gruppo squadra e ambiente. Perché l’idea che dentro a questa Juve ci sia del buono non è astratta: lo si è visto nella partita vinta con merito mercoledì.

Non si può neanche sostenere che la Juventus di Motta abbia due volti. A meno che non si vogliano riconoscerle i meriti di quanto fatto contro la squadra di Guardiola, che resta una delle più forti d’Europa anche in crisi: sarebbe troppo scorretto. La Juve con gli ultimi tre punti conquistati in Champions League ha guadagnato la possibilità di giocarsi anche l’accesso diretto agli ottavi, senza play off. Mentre col Venezia si è sgretolata ancora una volta per eccesso di confusione, perdendo di mano un match che aveva pure indirizzato abbastanza.