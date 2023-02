Valentino Rossi, c’è un’altra donna nella sua vita: il fisico è da capogiro. Si tratta di una figura finora rimasta lontana dalle luci dei riflettori

Di Valentino Rossi si conosce più o meno tutto. Come si dice in gergo, vita morte e miracoli. I suoi fan più accaniti sono a conoscenza perfino dei dettagli della sua vita privata. Quella del ‘Dottore‘ del resto è una famiglia da sempre appassionata di corse e motori: il padre, Graziano Rossi, era lui stesso un pilota di motociclismo. Anche il fratello minore di Valentino, Luca Marini, figlio della madre di Rossi, è un talento emergente del circus mondiale.

E poi c’è l’amore che nella vita dell’ex pluri campione del mondo di MotoGP ha assunto le splendide sembianze di Francesca Sofia Novello, la bellissima modella di cui Valentino è profondamente innamorato. Una relazione sincera e appassionata dalla quale poco più di un anno fa è nata la piccola Giulia. Ma non tutti sanno forse che Valentino Rossi è molto legato a un’altra figura femminile di cui i media hanno ignorato l’esistenza fino a qualche mese fa.

Non si tratta ovviamente di un terzo incomodo, anche perchè la liaison tra lui e Francesca Sofia Novello procede davvero a gonfie vele. Stiamo invece parlando della sorella minore di Valentino, la venticinquenne Clara Rossi. Anche lei figlia di Graziano e della sua nuova compagna, delle sue attività e dei suoi interessi sa davvero poco, se non qualche frammentaria notizia legata alla sua presenza sui social.

Valentino Rossi, chi è l’altra donna: fan al settimo cielo

Clara Rossi è nata nel 1997, quindi la bellezza di diciotto anni dopo il fratello maggiore. Quando la piccola Clara veniva al mondo, Valentino vinceva il suo primo titolo mondiale, nella vecchia classe 125 in sella all’Aprilia. La bella Clara non nutre grande interesse per il mondo dei motori, anche se pare abbia spesso seguito da vicino Valentino negli ultimi anni della sua carriera. Poco tempo fa si è laureata in Lingue all’Università di Firenze, ma la sua vera e autentica passione è la musica.

Sin da piccola, infatti, ha iniziato a studiare canto e il suo sogno è diventare un’interprete di professione. Un sogno non lontano dal realizzarsi visto che nel 2021 è stato pubblicato il suo primo singolo, chiamato “Un anno di inverno”. Tra l’altro qualche anno fa Clara Rossi aveva partecipato anche alle selezioni di Amici’, il programma di Maria De Filippi, senza però riuscire ad accedere alle fase finali.

Come Clara stessa ha raccontato qualche tempo fa l’esclusione dal talent in onda sulle reti Mediaset è stata una delusione profonda, molto difficile da dimenticare, ma la giovane Rossi, che in comune con Valentino ha il carattere d’acciaio, si è dimostrata molto forte dal punto di vista psicologico continuando ad inseguire il suo sogno.

Per quanto riguarda gli strumenti musicali, Clara è bravissima nel suonare la chitarra ed il pianoforte ed è un amante di Jovanotti e Vasco Rossi, di cui ha seguito dal vivo molti concerti nel corso degli ultimi anni. Come detto in precedenza non ama i motori, ma ogni tanto si concede qualche giro sui go-kart assieme alla sua famiglia ed al leggendario fratello, nove volte campione del mondo del Motomondiale.

Un’altra caratteristica di Clara Rossi è l’indubbia avvenenza. Gli scatti in bikini pubblicati sul suo profilo Instagram hanno raccolto migliaia di like da parte dei suoi fan, alcuni dei quali le mostrano affetto e ‘riconoscenza’ per essere la sorella di una leggenda come Valentino Rossi.