Thiago Motta da lontano, ma ora è un’altra Juventus: con il Venezia non può sbagliare

La grande vittoria ottenuta contro il Manchester City in Champions League è di quelle che, ancora una volta, fanno sperare i tifosi bianconeri nell’ennesima possibile svolta stagionale. La Juventus si proietta alla sfida di stasera contro il Venezia – che celebra i 117 anni di storia con una speciale patch sulla maglia – sapendo di non poter più sbagliare per non perdere il treno-Scudetto, ma anche per non accumulare altro ritardo sulla corsa ad un posto nell’Europa che conta.

Thiago Motta non ci sarà per il rosso rimediato contro il Bologna: guarderà la partita dagli spalti e sarà il suo vice Hugeux a dirigere la squadra da vicino. Torna Nico Gonzalez in attacco, mentre Cambiaso deve ancora aspettare prima di poter rientrare. Assente poi anche Rouhi, fermatosi nelle ultime ore. Davanti a Di Gregorio spazio a Savona e Danilo sulle fasce, con la coppia Gatti-Kalulu confermata al centro. Locatelli e McKennie potrebbero agire in mediana, con Thuram ad insediare l’americano. Ballottaggio anche sulla trequarti: Weah-Conceicao si giocano una maglia, poi giocheranno Koopmeiners e Yildiz dietro a Vlahovic.

Di Francesco dall’altra parte non può contare su Duncan, assenti poi anche Sagrado e Raimondo. Confermato il 3-4-2-1 con Idzes, Svoboda e Sverko davanti a Stankovic in difesa, Andersen affiancherà Nicolussi Caviglia in mediana con Zampano ed Ellertsson sulle fasce, Oristanio e Busio supporteranno Pohjanpalo.