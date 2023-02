Wanda Nara torna in tv, proposta pazzesca: ha già detto sì. Dopo la separazione, per ora formale, da Icardi spunta una pnovità da urlo

Tutto si può dire di lei, tranne che non sia di parola. Quando aveva lasciato l’Europa per tornare in Argentina prima delle vacanze di Natale rendendo di fatto ufficiale la sua separazione da Mauro Icardi, Wanda Nara avbeva promesso di volersi fermare in patria.

Certo, lì ci sono alcune delle sue attività imprenditoriali nel campo della moda e della bellezza che per lei è diventato un nuovo business. Ma già nelle settimane scorso dal suo entourage, soprattutto l’avvocatessa Ana Rosenfeld che ha rappresenta, era emersa la possibilità di un impegno importante in televisione.

Ora sappiamo che è tutto vero. Wanda diventerà l’Antonino Cannavaccuiolo d’Argentina, anche in realtà non è uno chef e ha sempre cucinato solo per la famiglia. Intanto però sarà la nuova conduttrice di MasterChef Argentina, il suo primo vero impegno con un ruolo così importante, anche se strano.

La notizia è stata confermata dal conduttore d del programma di intrattenimento LAM, Ángel de Brito. Non è necessario saper cucinare, hanno spiegato in trasmissione. E la giornalista Yanina Latorre è andata anche oltre, dicendo che è un grande passo: “Wanda farà bene, mi piace, darà freschezza al programma”.

Wanda Nara torna in tv, proposta pazzesca: il suo futuro sarà in Argentina

Le registrazioni di MasterChef Argentina cominceranno presto anche perché prima Wanda Nara deve onorare un altro impegno. Dovrà andare in Brasile a girare lo spot per un marchio di creme. Poi tornerà in patria e l’ipotesi è che si fermi a lungo lì. Non a caso il figlio 14enne che era nato dal matrimonio con Maxi Lopez, Valentino, è appena entrato nelle Giovanili del River Plate segno che vogliano stare a Buenos Aires.

Nei gironi scorsi però la Nara ne ha approfittato anche per chiarire tutte le voci nate attorno ad una sua presunta storia con Keita Baldé, l’attaccante senegalese ex Lazio,. Inter, Sampdoria e Cagliari che ora gioca nello Saprtak Mosca. I due si sarebbero dati appuntamento in grande segreto a Dubai, all’insaputa anche della moglie del giocatore, Simona Guatieri.

Alla domanda del conduttore tv Alejandro Castello, l’imprenditrice argentina ha risposto in maniera netta: “Non ho nulla da chiarire. Non si chiariscono le sciocchezze”. Per lei incidente chiuso, per la moglie italiana di Baldé pure e infatti il pettegolezzo è scemato anche se nelle prime ore tra lei, Wanda e Icardi sono state bordate pesanti.

Mauro Icardi è rimasto al Galatasaray ma spunta un’ipotesi clamorosa sul suo futuro in campo

In tutto questo, che fine ha fatto Mauro Icardi? Per il momento è ancora a Istanbul anche perché l’avventura con la maglia del Galatasaray sta andando piuttosto bene e nelle prossime ore sarà anche raggiunto da Nicolò Zaniolo.

Finora dopo un inizio difficile ha segnato 9 gol in 12 partite e questo depone a suo favore, Tanto che dalla Francia sono arrivate voci di un clamoroso cambio di programma in casa PSG. Icardi infatti è in prestito fino a giugno e alla fine potrebbe anche tornare a Parigi, con il suo vecchio club pronto a concedergli un’altra chance.

Sempre che, per stare più vicino ai suoi figli ma anche a Qanda Nara, non chieda di essere ceduto in Argentina visto che ha un contratto in scadenza solo nel 2024. Quando ci sono loro due di mezzo, tutto può succedere, ormai lo sappiamo.