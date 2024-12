Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha presentato il match di domani contro la Juventus. “Foden disponibile? Non penso. Forse qualche minuto. Però è bello che sia tornato ad allenarsi e speriamo possa migliorare. Juventus? La Juve è la Juve. È la migliore squadra in Italia. Loro sono abituati a giocare sotto pressione e hanno qualità. Hanno fatto un lavoro straordinario contro il Bologna. Sono certo che la Juventus riuscirà a fare bene e non vedo l’ora di incontrarli”.