Il Milan riprende fiato e torna a vincere, la decide Giroud

Il Milan riprende fiato e torna a vincere, a San Siro contro un ottimo Torino la decide Giroud. La squadra di Pioli riprova dopo più di un mese l’ebbrezza della vittoria, che in campionato mancava per i diavoli dallo scorso 4 gennaio contro la Salernitana.

Vittoria essenziale per la classifica e per l’umore

La voglia di riscatto rossonera e la grinta mostrata dagli uomini di Pioli sono stati gli elementi essenziali che hanno concesso di ottenere i 3 punti, necessari alla classifica quanto all’umore della squadra. In casa Milan si archivia quindi il rischio crisi e si torna a puntare al posto in Europa.

La partita: Torino a testa alta, Milan concreto

Poca lucidità in avanti punisce gli ospiti granata, che nella prima frazione di gioco spaventano maggiormente ma senza concretizzare. A reti inviolate e con un Milan ancora assente si concludono i primi 45’. Nella ripresa, i rossoneri entrano realmente in partita, diverse le occasioni avanzate, ma la rete del vantaggio arriva solo al 62’ grazie ad un cross perfettamente piazzato da Theo Hernandez per Giroud che di testa insacca in rete per l’1-0. A poco servono i tentativi granata, il triplice fischio arriva tra gli applausi del Meazza, gremito come consuetudine, che ritrova fiducia nei rossoneri. Il Milan riprende fiato e torna a vincere.

L’analisi di Pioli nel post gara, smentite le voci di corridoio

Nel post gara non è mancata un’analisi accurata e senza mezzi termini di Stefano Pioli su quanto fatto in campo dai suoi uomini: “Stiamo cercando di uscire da un momento delicato. Oggi abbiamo lavorato tanto da squadra e mi è piaciuto tanto. Abbiamo vinto meritatamente”. Il tecnico rossonero inoltre sottolinea che la mancanza di risultati non è stata in alcun modo legata ad un problema fisico: “La squadra non ha mai avuto problemi fisici, ma a livello di qualità di gioco e di compattezza difensiva. Sarebbe molto più facile dire che si tratta di un problema fisico: basterebbe lavorare in un certo modo. E invece è stato un problema tattico che poi è diventato anche mentale”.

Se a rispondere alle critiche sulle prestazioni in campo risponde Pioli, per quanto concerne le voci di corridoio che vedono Calabria e Theo Hernandez protagonisti, sono proprio gli esterni che ironizzandoci su le mettono a tacere. Si vociferava di tensioni e litigi che avrebbero portato addirittura ad uno scontro fisico tra i due, ma il francese nel post partita pubblica su Instagram una foto di entrambi gli esterni in posizione da pugile con il sorriso in volto, placando definitivamente la polemica.

Concentrazione, arriva il Tottenham

A meno di 24 ore in casa Milan la vittoria sul Torino di Juric verosimilmente è già stata archiviata. I rossoneri infatti sono chiamati a Milanello già nella giornata di oggi per preparare la sfida di martedì 14 febbraio alle 21.00 tra le mura amiche del Meazza contro il Tottenham di Antonio Conte.