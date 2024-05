Ribaltone in MotoGP, addio a Martin: e Bagnaia col fiato sospeso

Colpo di scena in MotoGP, cambia tutto anche per Bagnaia: il futuro di Martin potrebbe non essere più in Ducati

Il mercato piloti in MotoGP sta per entrare nel vivo. Il futuro di alcuni dei grandi protagonisti del Motomondiale potrebbe cambiare nel giro di poche settimane. In questo momento, tutto passa dalle mani di Ducati. I vertici della casa di Borgo Panigale devono prendere una decisione importante e delicata: chi affiancare a Pecco Bagnaia dalla prossima stagione. Una scelta per nulla scontata che tiene tutti con il fiato sospeso. Compreso lo stesso pilota piemontese. Il rischio di ritrovarsi “in casa” il rivale numero uno per il titolo è infatti sempre più alto.

Parafrasando il titolo di un noto cult movie, in questo momento c’è una poltrona per tre, nel team ufficiale Ducati. Una poltrona molto comoda che fa gola a tutti i piloti più ambiziosi di Borgo Panigale, dall’ultimo arrivato, Marc Marquez, a chi per il momento su quella poltrona è ancora seduto e ha tutta l’intenzione di rimanerci, Enea Bastianini.

Più passano i gran premi, più Jorge Martin e Marquez dimostrano di andare più forte di Bastianini e meno speranze rimangono al pilota riminese di poter restare ancora a lungo il compagno di squadra di Bagnaia. Le cose per lui potrebbero cambiare, ma in questo momento non è assolutamente scontato che a prendere il suo posto sarà l’attuale leader del Mondiale, quel Martin che vuole passare a un team ufficiale, ma che potrebbe valutare anche delle alternative rispetto alla Ducati.

Ducati, Martin e Bastianini ai saluti? Cambia il futuro dei due piloti

La situazione in questo momento è di totale stallo, con poche certezze e molti dubbi. Di fatto, di caselle assolutamente libere per il prossimo anno per ora c’è solo quella nel team ufficiale Ducati. Le altre scuderie, almeno quelle che stanno andando forte anche in questo Mondiale, sono per ora al completo. KTM ha blindato Binder e sta per puntare tutto su Acosta. Aprilia è soddisfatta di Viñales e in questo momento anche di Aleix Espargaró.

Quest’ultimo però è ad oggi il pilota più anziano in pista, e non è detto che abbia davvero intenzione di continuare il prossimo anno. Anzi, le ultime dichiarazioni in tal senso sembrerebbero spingerlo verso il ritiro, magari per costruirsi un futuro “alla Pedrosa”, da collaudatore con speranza di qualche wild card.

Dovessero le cose andare in questa direzione, la casa di Noale metterebbe a disposizione un posto nel proprio team ufficiale. La soluzione ideale per chi dovesse rimanere fuori da Borgo Panigale tra Bastianini, Martin e Marquez. E se il pilota numero 93 sembra in questo momento il candidato numero uno ad affiancare Bagnaia, a contendersi un posto in Aprilia potrebbero alla fine essere proprio Enea e Jorge, entrambi con delle chance importanti a loro disposizione.

Bastianini permetterebbe infatti alla casa di Noale di riavere un pilota italiano nel team ufficiale, obiettivo mai nascosto dalla scuderia, consapevole del fatto che, dal punto di vista del marketing, un italiano su una moto italiana è spesso una carta vincente. Martin invece potrebbe rappresentare il giovane di assoluto talento in grado di far fare un salto di qualità reale alla scuderia e di portarla a competere davvero con Ducati anche per la vittoria finale.

Insomma, la situazione è ancora in assoluto divenire, e molte tessere del puzzle devono ancora essere messe al loro posto per poter avere un’idea più chiara di cosa potrà davvero accadere. La sensazione è che però le prossime settimane, da questo punto di vista, potranno essere decisive. E che molto di quel che sarà dipenderà dalla scelta fatta dai vertici della Ducati, chiamati a una decisione delicata ma di fondamentale importanza.