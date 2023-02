Ultim’ora Pogba, Allegri disperato: le parole non lasciano dubbi. Il centrocampista francese non ha ancora giocato un solo minuto in stagione

Quando la Juventus annunciò in pompa magna, in piena estate, l’ingaggio a parametro zero di Paul Pogba svincolatosi non senza polemiche dal Manchester United, milioni di tifosi bianconeri festeggiarono il ritorno in grande stile del Polpo, foriero in teoria di nuove vittorie. Nessuno tra dirigenti e staff tecnico, compreso Massimiliano Allegri, poteva immaginare che il29enne centrocampista francese a febbraio inoltrato non avrebbe ancora messo piede in campo.

Nel corso di un normale allenamento, era il 25 luglio, il francese avvertì un dolore al ginocchio destro che lo convinse a interrompere la seduta insieme ai suoi compagni. Uno stop a puro scopo precauzionale, la primissima sommaria e rassicurante diagnosi formulata dallo staff medico della Juventus. Ma gli esami a cui Pogba fu sottoposto nelle ore successive rivelarono un infortunio assai più grave del previsto.

“Lesione del menisco esterno del ginocchio destro“, questo fu l’asettico e tranciante comunicato ufficiale diffuso dalla società bianconera qualche ora dopo la risonanza magnetica effettuata dal giocatore. Eravamo alla fine di luglio e da quel momento ha avuto inizio un vero e proprio calvario, di cui ancora oggi non si intravede la fine. Neanche l’intervento chirurgico effettuato a settembre dopo mille tentennamenti è bastato a risolvere il problema.

Ultim’ora Pogba, Allegri è esplicito: il rientro si allontana

Sta di fatto che tra un rinvio e l’altro siamo arrivati quasi a metà febbraio e del possibile ritorno in campo di Pogba quasi non si parla più. La sensazione è che in casa Juventus si siano quasi perse le speranze. Il rientro nella lista dei convocati in occasione della sfida, poi persa 2-0, contro il Monza, sembrava davvero la fine di un incubo. Ma subito dopo un infortunio muscolare ha di nuovo bloccato il giocatore francese.

Un’altra batosta, forse addirittura definitiva. Lo stesso Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa di presentazione del match di campionato contro la Fiorentina, ha pronunciato parole che somigliano tanto a una resa definitiva. Pogba era tornato alla Juventus per garantirle un definitivo salto di qualità, ma ormai le possibilità che torni a indossare la maglia bianconera sono ridotte al lumicino.

Il tecnico livornese è apparso rassegnato: “Paul non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è. Mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione e ripeto: non so dirvi quando può tornare, questo è quello che mi dispiace di più. Magari tra una settimana o venti giorni, io sono il primo che lo aspetta, ma purtroppo succedono anche queste cose“.

In realtà dalle parti della Continassa nessuno si aspettava che potesse accadere qualcosa del genere. Allegri prova in qualche modo a sminuire la gravità del caso: “E’ un percorso normale, viene da un infortunio al menisco esterno che è noiosissimo: il ginocchio infortunato impiega parecchio tempo prima di trovare il suo equilibrio all’interno del corpo. Lui ci mette il massimo impegno possibile per tornare prima che può“.