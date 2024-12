Serie A, il Bologna ferma la Fiorentina 1-0: decide Odgaard. Verona corsaro a Parma 2-3

Domenica pomeriggio di sorprese in Serie A. Il Bologna conferma la condizione crescente e punisce la Fiorentina, che si ferma dopo otto vittorie consecutive. Basta un gol di Odgaard per i tre punti rossoblù.

Al Tardini di Parma, invece, i crociati cadono a sorpresa contro l’Hellas Verona. La squadra di Paolo Zanetti torna alla vittoria e lo fa vincendo 2-3 in trasferta dopo settimane di grande difficoltà.

Bologna, basta Odgaard

Dopo essersi fatto rimontare a Torino, il Bologna torna a vincere. E lo fa in casa contro la Fiorentina, fermando la corsa viola a otto vittorie consecutive. In avvio di partita però è la squadra viola (priva di Palladino in panchina, per la morte della mamma, Rosa). Prima Gudmundsson e poi Kean, quest’ultimo con un gol in fuorigioco fanno tremare il Bologna.

A cavallo tra primo e secondo tempo sono i rossoblù ad accelerare. Prima Ndoye allo scadere della prima frazione sfiora il gol. Poi in avvio di ripresa, Castro prende un palo clamoroso. Il gol-vittoria lo firma Jens Odgaard al 59′ su assist di Freuler. Tre punti dopo per il Bologna ormai alle calcagna della Juventus, pur avendo una partita in meno giocata.

Zanetti si salva a Parma

Nonostante le difficoltà delle ultime settimane, l’Hellas Verona vince a Parma 2-3. Una partita in cui l’Hellas va avanti subito con il gol di Coppola. Sohm pareggia, ma il Parma non regge. Nella ripresa arrivano i gol di Sarr e Mosquera che, di fatto chiudono la partita, nonostante la doppietta di Sohm nel finale di gara. Zanetti salva la panchina, almeno per ora grazie ad un’inattesa vittoria.