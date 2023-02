Diletta Leotta, danze scatenate in radio: l’intruso stravolge tutto. La giornalista di DAZN ha seguito tutti i giorni il festival di Sanremo

Diletta Leotta protagonista anche lontano dai campi di calcio. La 32enne giornalista e conduttrice siciliana, inviata di punta della piattaforma streaming DAZN, in occasione dell’ultimo turno di campionato non ha fatto parte della squadra di giornalisti chiamati a commentare da bordo campo le gare della 22/a giornata di Serie A. C’è però una ragione molto precisa che giustifica in pieno Diletta Leotta: la sua presenza quotidiana al Festival di Sanremo, la rassegna della canzone italiana che Radio 105 ha seguito con grande interesse.

Perchè Diletta Leotta non è solo sinonimo di DAZN. Anzi, la bionda conduttrice catanese ha da tempo legato il suo nome a quello della popolarissima emittente radiofonica privata. Da qualche anno infatti, per l’esattezza dal 2017, conduce insieme allo speaker Daniele Battaglia il programma 105 Take Away che viene trasmesso tutti i giorni dalle 12 alle 13. Un appuntamento fisso che ha contribuito ad accrescere il successo di Diletta Leotta.

E proprio nel periodo del Festival sanremese la redazione dell’emittente radiofonica si è trasferita armi e bagagli nella città dei fiori per raccontare aneddoti, curiosità e notizie sulla kermesse canora. Com’è noto, la bella cronista di origini siciliane coltiva da tempo amicizie sincere e profonde con alcuni interpreti della canzone italiana. E’ andata in scena qualche giorno fa la spiritosa sfida a calcio balilla tra lei e il vincitore del Festival, il cantante romano Marco Mengoni.

Diletta Leotta, danze scatenate in radio: arriva l’azione di disturbo dell’intruso

Ma l’amicizia di più vecchia data è quella con un’altra star della musica, la cantante Elodie. Non appena hanno un po’ di tempo libero le due giovani amano trascorrerlo spesso insieme, come ade esempio l’estate scorsa. L’artista romana e la bella giornalista sono andate in vacanza insieme a delle amiche in comune, divertendosi e lasciandosi alle spalle, almeno per qualche giorno, i tanti impegni professionali a cui sono abituate.

Ora però che sul Festival di Sanremo è calato definitivamente il sipario, Diletta Leotta è tornata a Milano per riprendere le trasmissioni quotidiane su Radio 105. In attesa dei prossimi turni di campionato e dunque delle altre partite da commentare per DAZN, la cronista catanese si è lasciata andare a un ballo scatenato proprio negli studi dell’emittente milanese.

Insieme a lei due colleghe conduttrici di Radio 105, tra cui l’attrice e speaker Mariasole Pollio, molto nota al pubblico della radio: la Pollio va infatti in voce ogni domenica dalle 12 alle 14 e gode di un ampio seguito tra gli ascoltatori del fine settimana. Ma tornando al ballo, mentre le tre giovani speaker danzavano divertendosi un mondo, ha fatto irruzione Daniele Battaglia che ha subito occupato la scena oscurando le sue giovani e belle colleghe.

Le tre speaker non hanno fatto una piega, accettando di buon grado la spiritosa e un po’ invadente irruzione di Battaglia che peraltro ha rivelato di essere un discreto ballerino. Il video, pubblicato da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram, ha ricevuto in poche ore migliaia di like.