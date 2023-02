Diletta Leotta, lo spoiler prende tutti di sorpresa: che attesa tra i fan. La giornalista di DAZN si prepara per un grande appuntamento

E’ un periodo d’oro per Diletta Leotta. La 32enne giornalista siciliana inviata di punta della piattaforma streaming DAZN si sta togliendo grandi soddisfazioni sia in ambito strettamente professionale che più intimo e privato. Com’è ormai di dominio pubblico, la bionda conduttrice da qualche mese non è più single: la sua love story con il portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius, procede a gonfie vele. E anche il lavoro regala sempre nuove emozioni e grandi eventi sportivi da raccontare.

Dopo le voci dell’estate scorsa rincorsesi con una certa insistenza in merito a una possibile rottura tra i vertici della piattaforma italoinglese e la stessa Diletta Leotta, la smentita netta e decisa ha sgombrato il campo da equivoci e rilanciato alla grande la giovane conduttrice catanese, ora sempre più centrale nei progetti presenti e futuri di DAZN.

Un rapporto sempre più stretto, quello tra Diletta e la piattaforma anglosassone: è la bionda e bellissima giornalista a fare da testimonial di tutte le campagne promosse dal colosso streaming, come ad esempio quella che vede unite DAZN e la Gazzetta dello Sport in un accordo di mutua assistenza. Insomma, il futuro professionale sembra davvero ben indirizzato.

Diletta Leotta, lo spoiler fa impazzire i tifosi: manca ormai pochissimo

Ed è arrivata proprio in queste ore l’ennesima conferma della fiducia incondizionata che i vertici di DAZN ripongono nella giornalista e conduttrice ex di Sky Sport. Sarà infatti Diletta Leotta a raccontare nei dettagli il lungo pre partita del big match di questa 21/a giornata di Serie A, il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Una stracittadina che non vale lo scudetto come nella scorsa stagione ma che mette in palio punti pesantissimi per un posto in Champions League.

E sarà proprio Diletta Leotta a narrare, proprio da bordo campo, la grande attesa che da giorni si respira nel capoluogo lombardo. Affiancata da due opinionisti doc, scelti tra i tanti ex calciatori ingaggiati dalla piattaforma streaming, svelerà dettagli e curiosi retroscena sulla grande sfida tra nerazzurri e rossoneri. E sarà ancora lei a gestire un dopo partita che si preannuncia quanto mai caldo e intenso.

A svelare con qualche ora di anticipo quello che sarà il suo ruolo nel derby del Meazza è stato proprio Diletta Leotta che ha dato la notizia ai milioni dei suoi fan attraverso un post pubblicato all’interno delle storie sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vedono la giornalista sorridente con il suo cagnolino Lillo che se ne sta beatamente sdraiato sui fogli della scaletta prevista per domenica sera.

“Trova l’intruso“, il commento divertito della bella conduttrice siciliana. Entusiasta la reazione dei tantissimi tifosi che domenica sera assisteranno alla sfida del Meazza in televisione e che ora pregustano di vedere tutto il prepartita con Diletta Leotta come inviata sul terreno di gioco. Per la cronaca, il derby della Madonnina sarà raccontato in diretta da Pierluigi Pardo.