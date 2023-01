Diletta Leotta come Wanda Nara: Karius è avvertito. Curiosa dichiarazione della celebre giornalista e conduttrice siciliana di DAZN

Si sono incontrati, non si sa fino a che punto per caso, in Inghilterra appena qualche mese fa. Ed è stato subito amore, un’attrazione irresistibile sfociata in una relazione molto più che passeggera e di breve durata, come in molti avevano incautamente pronosticato. La nuova coppia dello showbiz calcistico formata da Diletta Leotta e Loris Karius sta occupando da giorni prime pagine e copertine di siti e riviste specializzate di cronaca rosa.

E’ questo il nuovo gossip che impazza da giorni e che alimenta discussioni e dibattiti, in particolare sui social. E chi insinuava che quello tra la conduttrice televisiva e radiofonica e l’ex portiere del Liverpool fosse poco più di un flirt è stato prontamente smentito dai fatti. L’estremo difensore tedesco in forza al Newcastle, club con il quale ha un contratto in essere che scadrà a giugno prossimo, ha fatto breccia nel cuore della bella inviata di DAZN e conquistato le simpatie della sua famiglia di origine.

Sorprendendo un po’ tutti, Karius ha trascorso le ultime vacanze natalizie e di fine anno proprio in Sicilia, ospite dei genitori della sua nuova compagna. Sia il padre che la madre di Diletta sono rimasti conquistati dal carattere estroverso e solare del portiere teutonico, tanto da averlo preso subito in grande simpatia. “Karius fa già parte del clan Leotta“, si sussurra in ambienti vicini alla giornalista e inviata di DAZN.

Diletta Leotta come Wanda Nara? Il suggerimento a Karius fa discutere i fan

Il legame tra i due giovani si fa sempre più stretto, a tal punto che la bellissima cronista catanese si è già espressa in merito alla carriera del suo nuovo fidanzato. Un percorso finora segnato da qualche ‘papera‘ di troppo, soprattutto in partite chiave come la finale di Champions League del 2018, quando un paio errori macroscopici di Karius regalarono la vittoria al Real Madrid.

Da allora il portiere tedesco ha suscitato soprattutto l’ironia e le prese in giro di quasi tutte le tifoserie, a cominciare da quella del Liverpool. Ma ora anche grazie al rapporto con Diletta Leotta, Karius sembra aver trovato nuove motivazioni e una seconda giovinezza ed è pronto a rimettersi in gioco. Il suo principale obiettivo è convincere il Newcastle, club tra i più ricchi d’Europa, ad estendere il rinnovo di contratto per altre stagioni.

E in tal senso non è da sottovalutare il consiglio, interessato e spassionato, che la stessa giornalista e sua fidanzata gli ha rivolto qualche ora fa. Diletta Leotta, a margine di un evento di padel disputato a Milano, ha scherzato in merito alla futura carriera del suo nuovo compagno: “Venire a giocare in Italia? Meglio che rimanga in Premier League, in un campionato più ricco. Intanto ho perso una cena a padel con lui, mi alleno per batterlo ma non è semplice”.

Dunque, Diletta Leotta si avvia a diventare il procuratore del suo innamoratissimo Karius? Sarebbe in un certo senso la replica di quanto accaduto con Mauro Icardi e Wanda Nara. L’influencer argentina, dopo aver sposato il centravanti di Rosario, ne è diventata anche l’agente.