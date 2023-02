Assicurazione auto, mazzata terribile sui guidatori italiani: è ufficiale. Il 2023 è cominciato nel peggiore dei modi e non è ancora finita

C’erano pochi dubbi ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. Il 2023 è iniziato nel peggiore dei modi per i guidatori italiani perché il prezzo delle assicurazioni auto è in lievitazione. A febbraio infatti la media della RC Auto è salita e lo dimostra il confronto dei prezzi tra le varie compagnie e le diverse regioni italiane.

Lo attesta l’Osservatorio Auto di febbraio 2023, preparato dagli esperti di Segugio.it che raffrontano le assicurazioni. Nel mese di gennaio 2023 il premio medio si è fissato a 381,4 euro, quindi in crescita del 3,2% sul mese precedente. Nello stesso mese del 2022, il premio si attestava a 327,9 euro, e quindi c’è un rialzo del 16,3%, il più alto registrato negli ultimi 5 anni.

Analizzando i dati regione per regione è facile notare come gli aumenti abbiano superato ovunque il 12% con alcune punte. Il picco infatti è stato registrato in Lombardia con +19,9%, dove il premio medio è passato dai 270euro di gennaio 2022 ai 323,7 euro di gennaio 2023. Sul podio virtualer anche da Puglia ed Umbria con un rialzo pari al 19,6%.

Assicurazione auto, mazzata terribile sui guidatori: le regioni e le province più care

Le Regioni meno care a gennaio 2023 sono risultate invece Calabria, Campania e Trentino-Alto Adige, dove gli aumenti sono stati più bassi. Rispettivamente del 12,2%, 12,1% e 12,5%. Qui gli automobilisti non esultano ma almeno rifiatano.

Guardando alle singole province, quelle del Sud sono state mediamente caratterizzate da rialzi dei prezzi più bassi. Lo si nota in particolare a Salerno (+10,9%), Napoli (+12,2%) e Palermo (+14,9%).

In testa alla classifica degli aumenti troviamo invece le province della Lombaxdia insieme a Roma. La più cara è Brescia (+23,2%), seguita dalla capitale (+19,6%), da Bergamo (+19,1%) e da Milano (+19%). In generale però sembra molto chiaro che almeno per i primi mesi del 2023 non ci sarà una tendenza al ribasso.

I prezzi delle assicurazioni auto salgono? Ci sono metodi legali per risparmiare senza rischiare multe

Il prezzo della RC Auto continua ad essere un problema per molti italiani e quindi è caccia alle soluzioni, quelle legali. Ogni mezzo deve essere assicurato, questo un principio al quale nessuno si può sottrarre, ma ci sono i modi per risparmiare.

Molto interessante è l’opzione della RC familiare che consente di ereditare la classe di merito da un congiunto convivente. Conviene soprattutto ai neopatentati che potranno così cominciare almeno da una classe intermedia e non da quella più alta, quindi più cara. Inoltre è sempre meglio anche sospendere temporaneamente l’assicurazione quando sappiamo in anticipo che per alcuni periodi dell’anno il mezzo starà fermo.

Poi non tutti lo sanno, ma il rimborso in caso di furto del mezzo è proporzionale alla sua età e ai km percorsi. Per questo se abbiamo un’auto, un furgone, un camion o altro che ha una certa età, dopo il furto la nostra assicurazione verserà davvero poco. Per questo, ci conviene spendere soldi per aggiungere questa copertura?

La vera convenienza però è fare come per tutte le altre polizze o per gli altri contratti che sottoscriviamo nella vita di tutti i giorni. Analizzare, cercare sempre l’offerta migliore paragonandola alle altre presenti sul mercato. Quello delle assicurazioni è libero e quindi esiste la concorrenza. Se confrontiamo più proposte non solo online potremo trovare quella che ci conviene.