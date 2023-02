Criscitiello su Inzaghi: “Trattato male e non lo merita”

Durante la trasmissione SportitaliaMercato delle 23, in onda su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello, si è espresso così sulla situazione di Simone Inzaghi con l’Inter: “Si può sostituire un allenatore. Ma ci sono modi e modi. Soprattutto con un allenatore che si è sempre comportato bene e ha fatto bene, come Inzaghi. Si è ritrovato post Conte senza società. A fine anno puoi ringraziare Inzaghi e dire “grazie di tutto ma ci separiamo”, ma non fare quello che stanno facendo ora con Inzaghi, non lo merita”.