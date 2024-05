Sainz rischiatutto: rifiuto epocale

Futuro di Carlos Sainz sempre più in bilico, lo spagnolo avrebbe rifiutato l’ennesima offerta: con quale Scuderia correrà il prossimo anno?

Il futuro di molti piloti di Formula 1 è ancora in bilico. Passano i giorni, le settimane e i mesi e molti dei nomi più in vista della griglia non conoscono ancora quale sarà la loro prossima Scuderia a partire dal 2025. Tra questi spicca sicuramente il ferrarista Carlos Sainz che deve ancora capire bene cosa fare dalla prossima stagione in poi.

Sullo spagnolo le voci di mercato non si fermano, sono cominciate a partire da febbraio scorso, ossia da quando la Ferrari, a sorpresa, annunciò Lewis Hamilton come nuovo compagno di Charles Leclerc dal 2025 in poi. Messo da parte dalla propria Scuderia, il figlio d’arte madrileno ha pensato soltanto alla pista, portando a casa risultati importanti come il primo posto nel Gran premio di Australia (l’unico non vinto da Max Verstappen fino a questo momento).

Ma ora è tempo di sciogliere le riserve, di annunciare al pubblico la sua prossima Scuderia. I suoi tifosi, del resto, non aspettano altro.

Sainz, secco no alla Sauber

Sainz avrebbe ricevuto una serie di offerte, molte delle quali interessanti poiché potrebbero permettergli di sognare di lottare per il titolo, magari sfidando a viso aperto proprio quella Ferrari che gli ha dato il benservito due mesi fa.

Tuttavia, tutto si può dire tranne che il pilota spagnolo abbia le idee chiare: la Mercedes insiste per averlo in squadra per farlo correre al fianco di George Russell, ma i problemi legati al contratto non sono pochi. Sullo sfondo anche la Red Bull che intanto continua a dialogare con Sergio Perez, in scadenza di contratto alla pari dello spagnolo.

L’altra Scuderia degna di nota che segue Sainz è l’Audi che però avrebbe rallentato la sua corsa di molto nelle ultime ore: ‘Elnacional.cat’ riporta infatti che lo spagnolo avrebbe ricevuto un’offerta dalla Sauber per essere il prossimo compagno di Nico Hulkemberg (ricordiamo che la Scuderia svizzera nel 2025 sarà di proprietà dell’Audi). La risposta in tal senso sarebbe stata negativa e quindi anche la pista che vedrebbe lo spagnolo su un sedile come quello dei tedeschi è da accantonare (almeno per ora).

A questo punto il suo futuro è veramente in bilico, se non altro perché tutte le Scuderie hanno una certa fretta nell’annunciare le loro coppie in vista della prossima stagione.