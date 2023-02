LBA Final Eight Coppa Italia, domani le semifinali

By

Si è conclusa ieri al Pala Alpitour di Torino la fase dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2023 di basket. Definito dunque il quadro delle semifinali che andranno in scena domani nell’impianto piemontese. Dopo Brescia e Pesaro, in semifinale ecco Segafredo Virtus Bologna e Bertram Yachts Derthona Tortona. Rispettivamente vincitrici su Umana Reyer Venezia e Aquila Dolomiti Energia Trento.

NESSUNA SORPRESA

Dopo il clamoroso KO dell’Olimpia Milano contro la Germani Brescia, ieri nella prima sfida, alle 18, non c’è stata nessuna sorpresa. La Virtus Bologna si è imposta comodamente 82-68 su Venezia, conducendo in porto una gara comunque difficile, al di là del risultato finale. Le Vu Nere hanno dovuto inseguire i Lagunari per tutto il primo tempo. La formazione del nuovo coach Neven Spahija ha provato più volte ad allungare, senza riuscirci mai nella maniera decisiva. Nel secondo tempo Bologna ha fatto valere il proprio superiore tasso tecnico, grazie anche ad un meraviglioso Marco Belinelli da 21 punti (6/7 dall’arco dei tre punti per l’ex Campione NBA).

L’ultimo quarto di finale è andato, come da pronostico, a Tortona 74-70 su Trento, attualmente terza forza del campionato. I piemontesi giocano una bella gara, conducendo sostanzialmente dall’inizio. La gara si è decisa con l’allungo dell’ultimo quarto quando i canestri di Christon e Radosevic riportando Tortona al +13 già toccato a fine 3° quarto. Ora per la Bertram Yachts si aprono le porte della semifinale contro la Virtus, sfida già sfiorata in estate nella finale di Supercoppa, quando Tortona perse di un punto la semifinale contro Sassari che perse poi la finale proprio contro Bologna.

LE SEMIFINALI DI DOMANI

Saranno dunque Brescia-Pesaro e Tortona-Bologna le due semifinali della Final Eight Coppa Italia che, domani alle 18 e alle 20:45, definiranno la finale per il titolo 2023.

La prima semifinale tra Brescia e Pesaro sarà una sfida molto equilibrata: da una parte Pesaro viene da un buon periodo in campionato e dalla vittoria contro Varese in semifinale; dall’altra la Leonessa, nonostante le 6 sconfitte di fila in campionato, ha l’entusiasmo del clamoroso ribaltone dei pronostici con Milano. La sfida di campionato tra le due lo dimostra: lo scorso 29 ottobre, Pesaro ebbe la meglio a Brescia solamente di un punto 97-98.

Decisamente meno equilibrata la sfida tra Tortona e Virtus. I favori del pronostico sono tutti per gli emiliani. Tuttavia, il precedente stagionale parla chiaro con la Bertram che poco più di un mese da, il 7 gennaio, ha inflitto a Bologna la seconda delle tre sconfitte stagioni in Serie A. Appuntamento alle 20:45 per la seconda semifinale.

Entrambe le gare saranno in diretta su ElevenSports, Eurosport e in chiaro su NOVE.