Jannik Sinner non è più single? L’indizio sulla neve conferma i sospetti dei fan. Il tennista altoatesino ha rotto definitivamente con Maria Braccini

Sembra aver superato i tanti, piccoli problemi fisici che ne avevano condizionato il rendimento nella scorsa stagione e all’inizio della nuova. Jannik Sinner ha smaltito in fretta l’amarezza per l’eliminazione agli ottavi degli Australian Open per mano di Stefanos Tsitsipas, tanto da aver liquidato il talento greco in due soli set nel torneo ATP di Rotterdam. E proprio in Olanda il 21enne tennista altoatesino incontrerà in finale il russo Daniil Medvedev, ex numero uno del mondo che attualmente occupa l’11/a posizione nel Ranking ATP.

Un confronto sulla carta complesso e impegnativo per il nostro giovane talento, ma ampiamente alla sua portata. Chiudere il mese di febbraio con una vittoria di prestigio in un torneo tutt’altro che disprezzabile darebbe nuova linfa ai progetti di Sinner e del suo staff per questo 2023: riuscire a tornare nella top ten del Ranking (ora Jannik è al 16/o posto) e vincere qualche torneo di prestigio. Se non uno dei quattro Slam, almeno un paio di Masters 1000. E in questo caso c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Proprio per questo, il tennista altoatesino non si concede distrazioni. O meglio, diversamente dal suo compagno di squadra e rivale Matteo Berrettini, che spesso si trova al centro di vicende di gossip e dello showbiz, ha deciso di concentrarsi quasi esclusivamente sugli impegni agonistici. Tante ore di allenamento, seguito come un’ombra dai suoi due onnipresenti allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Jannik Sinner, un nuovo amore per il tennista azzurro: le immagini parlano chiaro

Ma anche un super professionista come Sinner ha bisogno di concedersi qualche pausa dagli allenamenti, almeno di tanto in tanto. E così, in occasione della disputa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo di una gara di coppa del mondo di sci, si è presentato a bordo pista per assistere alla gara. Tra l’altro è doveroso ricordare come Sinner qualche anno fa fosse una grande promessa dello sci azzurro, in particolare dello slalom speciale.

Agli sci ha poi preferito la racchetta e i risultati sembrano dargli ragione. Ma la vera notizia è che il giovane talento di San Candido non si è presentato da solo. Al suo fianco c’era infatti una bella ragazza, dai lineamenti e le fattezze ‘nordiche’, da cui Sinner sembra particolarmente coinvolto. La love story con la giovane influencer Maria Braccini, sua ex fidanzata ufficiale, è ormai alle spalle.

Una relazione che Sinner aveva provato a recuperare riallacciando il rapporto con la Braccini poco prima dell’estate del 2022. Ma il tentativo non è andato a buon fine. E la prova definitiva in tal senso è questa nuova presenza femminile al suo fianco. I due hanno assistito fianco a fianco al Super G di Cortina, a una quarantina di chilometri da casa Sinner, che è di San Candido e che solo a 13 anni ha mollato l’idea di diventare uno sciatore professionista.

Ma al di là delle questioni di cuore, Jannik è concentrato quasi esclusivamente sulla sua carriera che sta vivendo un periodo già decisivo: il 2023 può rappresentare davvero la stagione del suo definitivo salto di qualità.