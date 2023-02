ATP: Sinner sorprendente, piega Tsitsipas e vola ai quarti

Un inarrestabile Jannik Sinner al secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam piega il numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas e centra i quarti di finale.

Sinner riscatta la sconfitta di Melbourne

Con in mente ancora la sconfitta subita al quinto set negli ottavi di finale dell’Australian Open di qualche settimana fa, l’atleta altoatesino si è riscattato sul campo esibendo un ottimo tennis. Solo un’ora e 21 minuti sono stati necessari al classe 2001 per imporsi sul greco, terzo nel ranking mondiale, per 6-4/6-3.

Un gioco di livello che ha impressionato i presenti e gli amanti del tennis, l’azzurro mai in difficoltà non sbaglia nulla e per la prima volta batte un top 3.

Prestazione che cancella il passato tra Sinner e Tsitsipas

Contro Tsitsipas è una storia a se, Sinner prima di ieri contro il greco aveva vinto una sola volta su sei sfide totali. Ma la prestazione di Rotterdam offusca il passato con le percentuali ottenute estremamente positive. Il servizio di Sinner non delude mai, 89% di punti con la prima, 76% con la seconda; Tsitsipas d’altra parte concede 12 gratuiti e l’altoatesino conquista i quarti di finale ATP 500 di Rotterdam.

Sinner soddisfatto ed emozionato nel post partita

Palpabile l’emozione di Jannik nel post partita, un sorriso che conferma il periodo entusiasmante che l’atleta sta vivendo: “Sono contentissimo. C’è molto lavoro dietro a questa vittoria. Ho giocato un buon tennis, sono rimasto sempre molto concentrato. Stefanos è un grande giocatore e io dopo Melbourne non vedevo l’ora di giocare questo match”. Si passa poi ai ringraziamenti, in prima linea il suo team, composto dall’australiano Darren Cahill e da Simone Vagnozzi: “Ho ringraziato il mio team perché noi prepariamo al meglio ogni partita: lo avevamo fatto anche in Australia dove è stato davvero brutto perdere”.

L’appuntamento per i quarti di finale è in programma oggi alle 19.30, verosimilmente sarà una sfida in famiglia perché ad attenderlo ci sarà Stan Wawrinka, atleta con cui condivide il manager Lawrence Frankopan. “ Sono contento che giochi di nuovo ad alto livello -ha dichiarato l’altoatesino in riferimento a Wawrinka- Sarà certamente una partita diversa rispetto a quella di oggi. Spero di giocare ancora bene come ho fatto nei primi due match”.