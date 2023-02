LBA Coppa Italia, Brescia sorprende tutti: un successo incredibile

La cinque giorni di pallacanestro della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, conclusasi ieri con la finale delle ore 18, ha confermato una volta di più come nello sport non c’è nulla di scontato.

La Final Eight si è aperta con una sorpresa e si è conclusa con una sorpresa ancora più grande. La Germani Brescia, partita da Cenerentola della manifestazione, ha battuto in finale la Segafredo Virtus Bologna, portandosi a casa la prima Coppa Italia della sua storia, nonché il primo trofeo in assoluto.

BRESCIA, IL SUCCESSO IN COPPA ITALIA

Tra le otto partecipanti alla Final Eight di Coppa Italia, Brescia era certamente quella con meno favori del pronostico. La squadra di coach Alessandro Magro arrivava da 6 KO di fila in Serie A e sul suo cammino, da 8^ in classifica, avrebbe dovuto essere vittima sacrificale di Milano. Invece, così non è stato. Da totale underdog, in crisi, la Germani ha saputo trovare forza e coesione per ribaltare clamorosamente i favori del pronostico contro Milano, poi facendo un sol boccone dell’ottima Pesaro di coach Repeša.

DELLA VALLE DECISIVO

Quando tutti pensavano che il miracolo fosse giunto al definitivo compimento, con l’arrivo in finale, Brescia è andata oltre. Nell’atto finale della Coppa Italia, la squadra della presidentessa Bragaglio, ha compiuto l’impresa battendo la Virtus Bologna 76-84, grazie ad un’altra grande prestazione di squadra. A guidare il gruppo bresciano è stata la magnifica affermazione di Amedeo Della Valle come giocatore ancora decisivo a livello italiano: 26 punti per lui. La guardia ex Olimpia si è guadagnato così anche il titolo di MVP della Final Eight, al cospetto di un grandissimo Marco Belinelli.

DAVID MOSS, IL CONDOTTIERO DI BRESCIA

Per la Leonessa ha alzato il trofeo capitan David Moss, giunto alla 7^ stagione nella società lombarda. Per il 39enne statunitense, ormai totem del nostro campionato si tratta della quarta affermazione personale in Coppa (due revocate quando giocava con Siena) ed è il coronamento di un matrimonio, quello con Brescia che dura dal 2016!

BELINELLI MAI DOMO

L’ultimo ad arrendersi in casa Virtus è stato Marco Belinelli. Il capitano delle Vu Nere sta giocando a livelli straordinari in risposta a qualche critica piovutagli addosso nelle scorse settimane. Non ci voleva certamente la Coppa Italia 2023 per confermare il livello straordinario di talento di Beli, ma ogni tanto è sempre bene ribadire. L’ex Campione NBA, ieri ha segnato gli ultimi punti della gara di Bologna, con una meravigliosa tripla che ha tenuto accesa la fiammella della speranza per la formazione di Sergio Scariolo. Ma più in generale, Belinelli ha giocato tre partite magnifiche con 65 punti in 64 minuti totali giocati, tirando il 50% da 2 e il 53.3 da 3!