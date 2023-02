Juve, dubbi ed incognite: che mercato sarà

Il regno dell’incertezza. Se da un lato la programmazione rappresenta un punto di forza per tutte le squadre con ambizioni di vertice, dall’altro per quanto riguarda la Juventus, permane l’oggettiva impossibilità di farlo con cognizione di causa.

I motivi risiedono evidentemente nelle questioni extra campo che stanno caratterizzando la stagione bianconera, a partire dalle dinamiche di classifica momentaneamente inficiate dalla robusta penalizzazione subita in attesa del Collegio di Garanzia del Coni, sino ad arrivare a quelle societarie che potrebbero portare ad uno stravolgimento delle cariche dirigenziali.

Se fino a qualche mese fa i bianconeri consideravano sostanzialmente scontata la partecipazione alla massima competizione continentale stagione dopo stagione, l’attualità non permette di muoversi secondo questo tipo di dinamica. Le pendenze extra campo non consentono di mettere a punto un budget definito in relazione alla prossima estate, e così anche per le oggettive esigenze come la ricerca di un esterno destro che prenda il posto di Cuadrado, per il momento si naviga a vista in attesa di possibili ulteriori sviluppi che possano portare notizie diverse, o quantomeno maggiori certezze.