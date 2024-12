Hamilton spiazza la Ferrari: annuncio bomba

Lewis Hamilton sta già spiazzando la Ferrari: una sorpresa pazzesca, arriva l’annuncio che riguarda il sette volte campione del mondo

Il countdown per quello che sarà l’evento più importante degli ultimi anni è già partito. Lewis Hamilton in Ferrari è realtà, ma bisognerà ancora attendere un pò per vedere il 39enne di Stevenage vestirsi concretamente di rosso e guidare una vettura made in Maranello.

Non ha mai nascosto la sua voglia di rivalsa, di tornare a brillare e a vincere proprio con il Cavallino Rampante. A maggior ragione dopo un anno, il suo ultimo, in Mercedes. L’addio alla scuderia e a Toto Wolff è stato comunque molto duro e sentito. Il messaggio del manager austriaco ha commosso tutti, lo stesso Hamilton. “Saremo sempre la tua gente”, ha registrato il team principal in un vocale che ha fatto il giro del web. Ma quello con la scuderia di Brackley – anche se il contratto scadrà ufficialmente a fine dicembre – è un capitolo chiuso.

Ora, nella testa di Lewis c’è solo la Ferrari. Non è passato inosservato il suo consolare Leclerc al termine del GP di Abu Dhabi, dopo la straordinaria rimonta del monegasco che ha fatto l’impossibile pure di mantenere vivo il sogno di riportare il Mondiale costruttori a Maranello. Tutto rimandato, forse di un anno: con un Hamilton in più al suo fianco, lo stesso Charles potrebbe spingere ancor di più il piede sull’acceleratore. Intanto, però, il sette volte campione del mondo ha deciso di spiazzare il mondo Ferrari: è arrivato un clamoroso annuncio, la scelta di Hamilton ha scioccato tutti.

Hamilton, che sorpresa: tifosi Ferrari impazziti

‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto una serie di rivelazioni che riguardano quella che sarà l’ormai prossima suggestiva avventura di Lewis Hamilton con la Ferrari. Il pilota inglese, nonostante manchi ancora qualche settimana al suo totale inserimento a Maranello, ha preso delle decisioni forti.

La rosea sottolinea come Lewis abbia, negli ultimi tempi, fatto visita già cinque volte a Maranello, per iniziare a tastare con mano il mondo Ferrari. Un legame già fortissimo quello tra il Cavallino Rampante ed il pilota più vincente della storia. D’altro canto, però, Lewis ha preso un’altra importante decisione. Starebbe infatti già prendendo lezioni d’Italiano per farsi trovare pronto al suo insediamento in Ferrari, in vista dei test invernali, per non perdere ulteriore tempo. ‘Il Corriere dello Sport’, d’altro canto, svela un dettaglio tecnico molto interessante: Ferrari avrebbe modificato la posizione del cockpit, arretrandola rispetto a quanto proposto negli ultimi anni.

Lo sviluppo coeso tra le parti sarebbe, dunque, già cominciato. Hamilton avrebbe iniziato a prendere confidenza con meccanici e ingegneri, discutendo evidentemente di come migliorare la monoposto e renderla quanto più vicina alle sue esigenze in vista della stagione d’esordio in Ferrari. Tifosi – e non solo – muoiono dalla curiosità di vedere l’inglese vestirsi di rosso, all’opera, per riportare a Maranello un mondiale piloti che manca da ormai 17 anni.