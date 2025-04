Cobolli e Darderi show, tripudio per il Tennis Italiano

Giornata da record per il Tennis Italiano. Per la terza volta nell’Era Open, due tennisti azzurri, hanno infatti vinto un titolo a livello ATP nello stesso giorno. Era già successo il 24 Aprile 1977, Paolo Bertolucci (Firenze) e Corrado Barazzutti (Charlotte), il 22 Luglio 2018, Fabio Fognini (Bastad) e Marco Cecchinato (Umago) e ora oggi il 6 Aprile 2025 con Flavio Cobelli (Bucarest) e Luciano Darderi (Marrakech).

Cobolli, battuto Baez 6-4 6-4

Primo torneo conquistato in carriera per Flavio Cobolli. Il tennista romano vince l’Atp 250 di Bucarest, superando in finale il francese Sebastian Baez con i parziali di 6-4/6-4. Cobolli, classe 2002, da domani tornerà numero 36 del Mondo.

Luciano Darderi ha vinto il torneo Atp 250 di Marrakech, in Marocco. Il 23enne, numero 57 del mondo, ha battuto sulla terra rossa l’olandese Tallon Griekspoor, n.37 del ranking, con il punteggio di 7-6 7-6. Per l’azzurro è il secondo torneo Atp vinto dopo quello dello scorso anno a Cordoba.