Como, Fabregas: “Ci meritavamo questa vittoria. Dele Alli? Potrebbe allenarsi con noi”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, commenta così ai microfoni di DAZN il ritorno alla vittoria per 2-0 nella gara contro la Roma: “L’importante è la squadra, il gol di Gabrielloni e la sensazione di giocartela faccia a faccia contro una grande squadra. I ragazzi e la città si meritavano una serata come questa. Alcune volte non è questione di tattica, ma di resilienza e voglia. Siamo il Como e per fare risultato contro queste squadre bisogna fare più di loro. Ci saranno partite in cui giocheremo come oggi e perderemo la partita, dobbiamo capire qual è il nostro standard. Oggi è una serata che la città meritava, dobbiamo creare questo ambiente ogni settimana. Chi viene qua deve avere rispetto e lottare testa a testa sapendo che sarà difficile. Dobbiamo continuare così“.

Como, Fabregas sulla ripresa e Dele Alli

Nel secondo tempo sarebbe entrato: “Mi manca tantissimo certo, però sfortunatamente ho provato a giocare con i ragazzi e mi sono stirato il flessore per cui ho detto che non giocherò più“.

Dele Alli in tribuna: “L’ho conosciuto ieri, non voglio parlare di questo oggi. C’è la possibilità che possa allenarsi con noi dopo Natale, ma solo per ritrovare la forma“.