Clamoroso Totti, dalla Russia: “La mia vita è cambiata in peggio”

Ospite di alcuni eventi in Russia, nella capitale a Mosca, con alcune polemiche in merito alla presenza di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma ha rilasciato una lunga intervista all’emittente televisiva ‘Match TV‘.

Nelle scorse settimane la leggenda giallorossa ha rifiutato il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia consegnato da Valerio Staffelli, con la sua ospitata diventata anche un caso politico e, scatenando, successivamente una bufera social. “Ci va o non ci va l’8 aprile in Russia? È vero che Putin tifa Roma?“, gli ha chiesto Staffelli con Totti che ha deciso di non commentare la vicenda entrando direttamente nella sua macchina.

L’ex capitano della Roma è quindi volato a Mosca per l’International RB Award 2025: la città è stata tappezzata con l’immagine di Totti e lo slogan ‘L’Imperatore sta andando alla terza Roma‘. Accolto all’aeroporto dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan e dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Tkhalidzhokov, quest’ultimo ha raccontato quanto è costata la presenza di Francesco Totti in Russia. “Senza dettagli precisi, ma si tratta di una cifra a sei zeri in euro. È l’ambasciatore più costoso nella storia del premio? Penso di sì”, si legge su Adkronos.

L’RB International Award è uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse in Russia con la cerimonia di premiazione che si è tenuta nella giornata di ieri presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner. Francesco Totti ha rivelato alcuni retroscena seguiti al suo addio al calcio da storica bandiera della Roma.

Francesco Totti in Russia: l’ex capitano della Roma e l’addio al calcio

“Negli ultimi anni le cose sono cambiate nella mia vita. La mia partita d’addio nel 2017 è stata incredibile. Dopo la fine della mia carriera, sono stato direttore della Roma per due anni. Quando ero impegnato nel calcio, la mia vita privata era quasi inesistente. Ho sempre pensato che una volta terminata la carriera, la vita si sarebbe subito tranquillizzata. E invece, in un certo senso, è peggiorata“.

Dalla Russia, Francesco Totti torna sull’avventura di De Rossi alla Roma

“Nella sua situazione penso fosse impossibile rifiutare la proposta di diventare allenatore della Roma. Dopotutto, ha giocato per questa squadra per tanti anni. La mancanza di esperienza lo ha frenato. Non aveva mai pensato di diventare allenatore, poi negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Conoscendo le sue straordinarie doti calcistiche, credo voglia restare vicino al campo. Con il tempo e con l’esperienza può diventare un tecnico eccezionale”.