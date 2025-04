Gravina: “Il Milan può contrattualizzare Paratici, ma non può operare perché squalificato”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine dell’evento del Social Football Summit Snack all’Arena Civica di Milano. Queste le sue parole riprese da Sportitalia in modo particolare sulla situazione legata a Fabio Paratici accostato al Milan nelle ultime settimane come nuovo direttore sportivo.

“Il Milan o chiunque, perché è consentito dalle norme, può contrattualizzare Paratici. Come sapete tutti ha una squalifica fino al 20 luglio 2025, quindi non può operare perché è squalificato, ma può essere contrattualizzato. Avete seguito la trattativa? No. Qualcuno ha avvicinato il mio nome a queste questioni, ma no”, ha aggiunto il numero uno della Federcalcio.

Da giorni il club di Via Aldo Rossi è al lavoro per cercare un nuovo direttore sportivo con l’amministratore delegato Giorgio Furlani a caccia di una nuova figura dopo che la trattativa per Fabio Paratici si è arenata e con il Diavolo desideroso di essere maggiormente competitivo in vista della prossima stagione.