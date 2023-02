Diletta Leotta-Karius, una domenica memorabile: lo spot è da urlo. Amore e lavoro si fondono in una giornata che nessuno dei due dimenticherà

E’ una storia nata solo qualche mese fa, ma ha già avuto il tempo di scatenare i commenti più disparati e accese discussioni sui social. La coppia formata dalla giornalista e conduttrice di DAZN, Diletta Leotta e il 30enne portiere tedesco Loris Karius è già diventata una delle più seguite dello showbiz italiano e internazionale. La relazione tra la bella cronista e il numero uno del Newcastle ha fatto il giro delle redazioni dei principali magazine di cronaca rosa del Vecchio Continente. Con un risalto particolare, assolutamente prevedibile, sui rotocalchi italiani e inglesi.

Non sono ancora di dominio pubblico le modalità del loro incontro, ma è certo che da quando i loro sguardi si sono incrociati i due non si sono lasciati un solo istante. Un autentico e inatteso colpo di fulmine da cui è nata una storia d’amore viscerale, appassionata e che sembra destinata a durare a lungo. Alcuni indizi emersi in queste ultime settimane vanno proprio in questa direzione. Uno su tutti, la presenza di Loris Karius in Sicilia, a casa della famiglia di Diletta Leotta, durante il periodo delle vacanze natalizie.

L’ex numero uno del Liverpool è stato accolto quasi come un figlio dai genitori della bella giornalista sportiva. Un legame che si è dunque cementato in brevissimo tempo e che tutto lascia intendere possa durare a lungo. E ora un evento straordinario non potrà far altro che consolidare una liaison in cui sentimenti privati e immagine pubblica dei due protagonisti si fondono in una miscela esplosiva.

Diletta Leotta-Karius, domenica da urlo: lui in campo a Wembley, lei in cronaca per DAZN

Dopo due anni di sostanziale inattività, in qualità di terzo portiere del Newcastle, Loris Karius tornerà a giocare una partita da titolare. E lo farà nell’occasione più importante per i Magpies, la finale di Carabao Cup, la vecchia Coppa di Lega inglese che i bianconeri non disputano da circa un quarto di secolo. L’avversario dell’ambiziosa squadra bianconera, che da due anni è di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, è il Manchester United a caccia di una vittoria dopo un’astinenza che dura dal 2017.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

E a raccontare la partita per conto di DAZN sarà proprio Diletta Leotta, che per l’occasione ha realizzato uno spot televisivo diventato virale nel giro di qualche ora. La giornalista siciliana definisce la sfida di domenica pomeriggio ‘Missione Wembley’, ma la vera missione sarà quella del fidanzato, il portiere Karius che nella finale di Carabao Cup contro lo United dovrà tornare a difendere la porta da titolare dopo un lungo periodo di stop.

La sfida tra Magpies e Red Devils che assegnerà l’ambito trofeo andrà in onda, come dicevamo, proprio su DAZN. Diletta lavora per il canale streaming e realizzerà in vista della partita diversi contenuti speciali. La scelta del canale streaming non sembra assolutamente un caso. Sarà una giornata in cui amore e lavoro andranno a braccetto.