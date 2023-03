Ferrari, pronostico a sorpresa: la doccia fredda che spiazza i tifosi. Il team di Maranello si prepara ad affrontare il mondiale 2023 di Formula Uno

Il semaforo verde sta per scattare. Mancano solamente poche ore all’inizio del Mondiale di Formula 1 2023, con il semaforo verde che darà il via al Gran Premio del Bahrain, il primo della nuova stagione. Le prime prove ufficiali della nuova stagione hanno confermato, qualora ce ne fosse bisogno, l’attuale nettissima superiorità della Red Bull nei confronti delle scuderie rivali. Il campione del mondo in carica Max Verstappen partirà dalla pole position, al suo fianco in prima fila scatterà il compagno di squadra Sergio Perez. Seconda fila appannaggio della Ferrari, con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quarto.

Il Cavallino Rampante è costretto subito ad inseguire e chissà se nell’arco della stagione tecnici e ingegneri della scuderia modenese saranno in grado, attraverso un graduale ma significativo sviluppo della vettura, di recuperare un gap che ad oggi sembra incolmabile. Ma al di là di qualsiasi congettura legata a prospettive future ancora tutte da scoprire, è facile immaginare che la prima gara della stagione possa concludersi con la vittoria del campione del mondo in carica, Max Verstappen.

Il pilota olandese, dopo le prime sessioni di prove, proprio durante la Q3 ha piazzato il giro che gli ha garantito la pole position, staccando di oltre tre decimi la Ferrari di Leclerc. Un tempo favoloso che ha gettato nello sconforto i possibili rivali della Red Bull. A quanto pare la scuderia di Milton Keynes sembra aver realizzato una machina destinata a non avere avversari anche in questo 2023.

Ferrari, la previsione che fa infuriare i tifosi: Red Bull ancora favorita

A gelare ulteriormente le speranze e le attese dei tifosi della Ferrari ha pensato un dirigente di lungo corso come Helmut Marko, da anni consulente di casa Red Bull che non ama usare troppi giri di parole e soprattutto non conosce compromessi, soprattutto a livello dialettico. Nella sua testa l’andamento del Gran Premio del Bahrain 2023 è più che chiaro: “Il nostro principale rivale in vista del Gran Premio è l’Aston Martin di Fernando Alonso, stando alle nostre analisi dei long run. La Ferrari ha troppo degrado gomma”.

L’ex pilota austriaco dunque, nell’intervista rilasciata alla sezione tedesca di Sky, ha anche parlato dell’assetto utilizzato in qualifica sulla RB19: “In termini di set-up abbiamo cercato un compromesso. Max voleva la pole, mentre gli ingegneri spingevano per un set-up dedicato alla gara. Con un compromesso, abbiamo comunque raggiunto l’obiettivo”, ha concluso un raggiante Marko.

Ovviamente i milioni di tifosi di Maranello sperano che Leclerc e Sainz siano in grado di smentire le previsioni del consulente di Milton Keynes. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ostenta un certo ottimismo in vista della gara. “Partire dalla seconda fila è un buon risultato, ci permette comunque di restare davanti. Sono convinto che le nostre vetture sul passo gara non abbiano nulla da invidiare a nessuno. Ricordo inoltre che il Mondiale di Formula non finisce in Bahrain“.