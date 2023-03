Ferrari, è già crisi nera in Bahrain: mani nei capelli tra i tifosi. Le dichiarazioni dopo le prove libere non fanno ben sperare in vista della gara

Il primo, attesissimo, appuntamento della nuova stagione di Formula Uno è in programma domenica pomeriggio: l’accensione del semaforo verde sul circuito del Sakhir per il Gran Premio del Bahrain darà il via ufficialmente al campionato del mondo 2023. Una gara, quella che partirà tra poche ore sulla pista di Manama, che presenta parecchie incognite, alcune delle quali sembrano coinvolgere, purtroppo, direttamente la Ferrari. Le premesse per vedere una Rossa da subito grande protagonista, magari già in grado di competere ad armi pari con l’inafferrabile Max Verstappen e la sua Red Bull, sembrano già evaporate.

Il team di Maranello infatti, nei due giorni di prove libere, ha dovuto fare i conti con dei problemi che nessuno era in grado di prevedere. Difficoltà che sembrano riguardare soprattutto Carlos Sainz. L’adattamento del giovane pilota spagnolo alla SF-23 era stata forse una delle note più liete dei test pre-stagione della scuderia di Maranello e aveva fatto da contraltare all’evidente insoddisfazione mostrata da Charles Leclerc sia nel linguaggio del corpo che nell’analisi della tre giorni di prove disputata sul tracciato di Sakhir.

Ora che a distanza di una settimana si è tornati a girare sulla stessa pista per le prime prove libere della stagione, la situazione si è del tutto ribaltata. La Ferrari in palla sembra essere quella del monegasco, buon quarto al termine della seconda sessione di prove libere, mentre Sainz è sprofondato in 14esima posizione. Non esattamente l’inizio di stagione che lo spagnolo avrebbe voluto e sognato, specialmente alla luce del testacoda che lo ha visto protagonista durante la prima sessione di prove.

Ferrari, è già crisi in Bahrain: quanti problemi per Carlos Sainz

Nelle consuete interviste concesse al termine della giornata di prove, Sainz non ha nascosto le difficoltà e i problemi che ha dovuto affrontare nel corso della giornata di venerdì: “E’ stato tutto molto più complicato del previsto – ha ammesso senza remore il pilota madrileno a fine giornata – abbiamo avuto qualche problema di bilanciamento e così è stato necessario cambiare parecchie regolazioni sulla macchina per reagire alle limitazioni che mi rallentavano”.

Insomma, dichiarazioni che suonano come una doccia fredda sulle ambizioni, più che legittime, della Ferrari in questo inizio di stagione. Il Mondiale 2023 per il Cavallino Rampante rischia di iniziare in salita, in assoluta controtendenza rispetto alle previsioni ottimistiche della vigilia. Nella seconda parte dell’intervista Carlos Sainz ha poi cercato di rassicurare tifosi e appassionati, ma senza troppa convinzione.

“Per fortuna stiamo parlando solo delle prove libere e sono convinto che le analisi che faremo durante la notte ci permetteranno di fare un passo avanti in vista della gara”. Un auspicio, quello di Sainz, che assomiglia molto ad una necessità assoluta. Con più di mezza griglia raccolta nello spazio di un secondo infatti, il rischio per il pilota spagnolo della Ferrari è che le sue difficoltà di setup possano portarlo a perdere sin da subito punti pesanti in ottica campionato.