Liga Profesional, in tre per il titolo: e il Boca Juniors osserva interessato

Un’ultima giornata come tutti gli spettatori neutrali si augurano di vivere. Domenica ore 23.30 su Sportitalia andrà in scena la 27^ e ultima giornata della Liga Profesional 2024. Scenderanno in campo Velez, Huracan e Talleres con tutti e tre i club ancora in corsa per la vittoria del campionato. Non solo il titolo però ancora da determinare se il Boca Juniors potrà o no partecipare alla prossima Copa Libertadores, un risultato che gli Xeneises centreranno in caso di vittoria della Liga Profesional da parte di Velez o Talleres ma non in caso di successo dell’Huracan. Tre squadre e un titolo da assegnare, ma andiamo a scoprire Velez, Talleres e Huracan.

Velez Sarsfield, la favorita in crisi

Fino a poche settimane fa non sembrava esserci dubbio, dopo il ko in finale di Copa de La Liga, la grande favorita al successo finale in Liga Profesional era il Velez di Gustavo Quinteros. Gli ultimi risultati, 1 sconfitta, 3 pareggi e solo 2 vittorie nelle ultime 6, hanno però complicato la corsa al titolo. Ora El Fortin deve solo vincere contro l’Huracan per alzare nel cielo argentino il titolo che manca dal 2013. L’ultima settimana è stata sportivamente tragica per il Velez. E’ arrivato infatti prima il ko contro l’Union poi la sconfitta in finale di Copa Argentina, 1-0 contro la sorpresa Central Cordoba. Primo titolo della storia per i Ferroviarios. Sintomo chiaro del momento del Velez le parole del proprio tecnico che dopo il ko contro il Central Cordoba ha attaccato gli ultimi arbitraggi e il calendario che ha costretto El Fortin a giocare le ultime 4 gare stagionali in 11 giorni. Il match contro l’Huracan sarà quindi decisivo con il Velez che scende in campo si da favorita ma che non potrà stare tranquillo. L’obiettivo resta uno quello di vincere, un successo per salvare la stagione ed evitare che diventi drammatica. Il Velez ha infatti già perso due finali in stagione contro Estudiantes, Copa de La Liga, e Central Cordoba, Copa Argentina.

Talleres, la mina vagante: alla ricerca del primo titolo nazionale

Chi ha sorpreso tutti, ma non troppo, è il Talleres. La formazione di Cordoba, è in netta crescita nelle ultime stagioni e in questa, sotto la guida di Alexander Medina è arrivato fino in fondo. Ora l’ultimo passo, battere il Newell’s in casa al Mario Alberto Kempes e sperare in una non vittoria del Velez per fare la storia. 5 vittorie di fila, 15 punti dopo il ko contro il Lanus del 7 novembre. 4 successi di misura, 3 per 1-0 tra cui quello contro l’Huracan, terzo in classifica e prossimo avversario del Velez. Il Talleres viene dalla vittoria 0-1 ottenuta nel Bosco di La Plata contro il Gimnasia. Decisiva la rete di Barticiotto a 10 dalla fine. Un successo complicato ma fondamentale centrato anche grazie ad un Guido Herrera decisivo con le sue parate. Una squadra organizzata che fa del suo 4-2-3-1 un mantra e che ora vuole sognare il titolo.

Huracan, la grande partenza e il grande finale: O Globo vuole volare

In avvio di stagione l’Huracan era primo in classifica, O Globo volava sulle ali dell’ex Udinese Pussetto, 5 gol e 1 assist in 5 partite prima della cessione in Messico al Pumas. Dopo la sua partenza l’Huracan ha vissuto una flessione ma la parte finale di stagione ha visto O Globo tornare a sognare e regalarsi il sesto campionato della storia. Titolo che in altra forma e con altro nome manca dal Metropolitano del 1973. Dopo i 4 successi ottenuti tra il 1921 e il 1928. La Supercoppa d’Argentina del 2014 e la Copa Argentina 2013-2014 sono gli unici trofei dell’era moderna. L’Huracan è comunque delle 3 quella con meno opportunità di successo. O Globo deve infatti vincere in casa del Velez e sperare che il Talleres non faccia lo stesso contro il Newell’s. Un pari infatti del Talleres con arrivo a pari punti con l’Huracan premierebbe O Globo in virtù della miglior differenza reti. Un successo quello, possibile dell’Huracan che escluderebbe dalla prossima Copa Libertadores il Boca Juniors relegando ai ripescaggi e non alla fase a gironi il River Plate. Possibilità questa che ha fatto parlare così Frank Kudelka, tecnico dell’Huracan: “Qualcuno non vuole che l’Huracan diventi campione, ma sarà un problema di Boca e River“. Un titolo in palio e grandi club coinvolti la sfida tra Velez e Huracan sarà quindi anche questo.