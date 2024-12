LeBron James via dai Lakers, ultim’ora assurda: tutto stravolto in NBA

Ultim’ora clamorosa su LeBron James che a sorpresa potrebbe decidere di lasciare i Los Angeles Lakers: tutto stravolto in NBA

La stagione di NBA è iniziata da poco, ma le possibilità di lottare per il titolo per i Los Angeles Lakers si sono già abbassate in maniera vertiginosa ed i tifosi non possono non essere delusi.

I gialloviola, reduci da un’ultima stagione poco esaltante e dove c’è stato poco da salvare, era chiamati a riscattarsi, ma fin qui stanno deludendo le attese. Appena 13 le vittorie conquistate nelle prime 24 gare, ben 11 sconfitte in due mesi sono un bottino magrissimo per i Los Angeles Lakers, al momento lontani dalla vetta della Eastern Conference occupata dagli Oklahoma City Thunder.

Delusi i tifosi e delusa la stella dei Lakers, ovvero LeBron James che aveva fatto sapere alla propria franchigia come quest’anno avrebbe voluto lottare per il titolo. I risultati ottenuti in questo avvio di stagione non sono andati per niente giù al ‘Re’ che è rimasto a Los Angeles per poter vincere il titolo, ma vista la situazione le cose potrebbe clamorosamente cambiare.

L’asso dei Lakers, infatti, qualora la situazione non dovesse migliorare, potrebbe anche fare dietrofront e decidere di lasciare la franchigia. A dare questa clamorosa notizia è stato Brian Windhorst di ‘ESPN’ che ha scioccato i fan dei Lakers e non solo.

NBA, LeBron James può lasciare i Lakers: l’ultim’ora è clamorosa

La stagione non sta andando come avrebbe voluto LeBron James che è rimasto a Los Angeles per poter vincere un altro titolo ed invece anche quest’anno rischia di restare a bocca asciutta. Un rischio che King James vorrebbe evitare di correre e per questo, secondo Brian Windhorst di ESPN, la leggenda dell’NBA avrebbe nuovamente aperto all’addio dopo che già la scorsa estate ci fu la possibilità di lasciare LA.

A confermarlo è stato lo stesso giornalista di ESPN che ha rivelato come prima della deadline dello scorso anno, LeBron fu contattato dai Golden State Warriors: “Mentirei se dicessi che non ci sono state alcune conversazioni nella lega su LeBron a un certo punto quest’anno riconsidererà la cosa (di restare ai Lakers ndr.)?’ Perché vi ricorderete che prima della deadline lo scorso anno i Warriors hanno chiamato” ha affermato, facendo capire come i Warriors potrebbe tornare di nuovo all’attacco per lui.

Prima di parlare di addio, però, per LeBron ci sarebbero tante questioni da sistemare tra cui il legame con il figlio Bronny James, anch’egli ai Lakers. Lasciare i gialloviola significherebbe per LeBron separarsi dal figlio, cosa che non vorrebbe in quanto preferirebbe stargli vicino durante i suoi primi mesi nella NBA.

Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato da Windhorst per i Warriors sarebbe difficile mettere in piedi uno scambio considerato che non hanno le risorse economiche per poter prendere contratti più ricchi. Il giornalista ha infine rivelato come il sogno di LeBron James sarebbe però quello di chiudere la carriera coi Lakers, ma spetterà alla franchigia losangelina non deludere ancora la propria stella che al momento non è più certa di restare.