Formula 1, prove libere: volano RedBull e Aston Martin. Ferrari subito dietro

Si è chiusa la prima giornata della stagione 2023 di Formula 1 con le prime prove libere. In Bahrain, le due sessioni del venerdì hanno dato esiti molto simili confermando sostanzialmente le attese della vigilia: RedBull e Aston Martin in test Ferrari, con Leclerc, all’inseguimento. Più indietro tutte le altre, compreso Sainz incappato in una giornata non positiva.

VIA AL MONDIALE DI FORMULA 1, PRIMA PROVE LIBERE: LECLERC QUINTO. SAINZ PARTE MALE

Il via alle prime libere della stagione, stamattina alle 12.30. Tanti long run per le Scuderie alle prese della ricerche del miglior setup della monoposto. Alla ricerca del miglior rapporto velocità/affidabilità anche la Ferrari, che però ha potuto lavorare quasi solo con Leclerc. Infatti, Carlos Sainz è incorso in un testacoda, vanificando buona parte della sessione.

Il più veloce in pista è stato Sergio Perez, seguito Fernando Alonso e Max Verstappen, con distacchi molto ampi: 4 decimi tra il messicano e Alonso, 6 decimi per l’olandese dal compagno di squadra. Quarto, Lando Norris ma a oltre un secondo. Primo dei ferraristi, Charles Leclerc quinto, apparso più in confidenza con la sua SF-23 rispetto ai test del 23-25 febbraio sempre sulla pista di Sakhir.

SECONDA SESSIONE, FERRARI IN MIGLIORAMENTO

Alle 16, è partita la seconda sessione di libere del campionato 2023 di Formula 1. Prove libere, anche queste, che hanno confermato i risultati della prima sessione. A guidare il gruppo la Aston Martin di Fernando Alonso, seguito da Verstappen e Perez, entrambi a meno di due decimi di secondo. Il compagno di squadra dello spagnolo, Lance Stroll invece è solo sesto nonostante l’ottima monoposto a causa dei problemi al polso che si porta dietro da una caduta in bici che gli aveva fatto saltare i test della scorsa settimana.

Leclerc e Sainz hanno continuato a lavorare in maniera diversa. La Ferrari, pur indietro, sembra essere molto competitiva sul passo gara. Probabilmente, la Rossa sarà costretta a rinuncia alla prima fila nelle qualifiche di domani, ma il lavoro sulla gara sembra ottimo. Da segnalare l’ottimo risultato della Haas, motorizzata Ferrari, che con Hulkenberg si è presa il quinto posto.

Appuntamento domani alla 12.30 per la terza sessione di prove e alle 16 per le qualifiche.