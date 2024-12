Torino, Vanoli: “Adams sta capendo cosa è il calcio italiano”

Al termine di Empoli-Torino, il tecnico granata Paolo Vanoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport.

“Sono contento, mi è dispiaciuto per Sanabria perché Vasquez gli ha fatto una grandissima parata e gli attaccanti soffrono se non segnano. Adams sta capendo cosa è il calcio italiano e stasera lo ha dimostrato, sta capendo che deve studiare portieri e difensori, qua siamo tattici e preparati, con linee difensive aggressive, lui lo sta capendo e stasera lo ha fatto vedere”.

“Quando vai incontro a tanti risultati negativi devi trovare la chiave per far credere ai ragazzi in ciò che stanno facendo. L’Empoli ha dimostrato di essere una buonissima squadra, ho visto grandi squadre soffrire qua. Ho detto ai miei che bisognava soffrire, siamo stati bravissimi a soffrire all’inizio, poi abbiamo trovato le misure e siamo riusciti anche a palleggiare. Sapevo che avrei potuto cambiare la partita a gara in corsa, complimenti a tutti perché stiamo diventando un gruppo e i nostri tifosi devono essere orgogliosi di questi ragazzi”.