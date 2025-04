Genoa, Vieira entusiasta dopo l’1-0 all’Udinese: “Passo in avanti per la salvezza”

Al termine del match contro l’Udinese, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira in conferenza stampa. “Abbiamo fatto credo ancora un passo in avanti. Aritmeticamente non è ancora fatta ma abbiamo fatto un passo in avanti e questo era il nostro obiettivo prima della partita. Vincere queste partite non è mai semplice. Siamo rimasti concentrati. Abbiamo rispettato la nostra struttura e abbiamo fatto questo gol nel secondo tempo che era meritato. Abbiamo preso sei punti contro l’Udinese e questo è importante”.

Poi aggiunge: “Anche se sono felice di come abbiamo giocato, è mancato un po’ di aiuto vicino a Pinamonti. Credo che possiamo ancora migliorare il supporto a lui. Thorsby e Malinovskyi erano un po’ troppo lontani ad Andrea ma alla fine abbiamo fatto una bella vittoria. Sappiamo che per la qualità dei giocatori che abbiamo si può ancora crescere come squadra. Dobbiamo continuare ad essere ambiziosi e puntare a fare il massimo. Restano ancora delle partite, abbiamo la voglia di crescere come squadre e vincere più partite. Non molliamo e dobbiamo continuare a migliorare fino all’ultima partita”.

I singoli: “L’inserimento di Matturro? Vasquez aveva un po’ di crampi ed era giusto fare questo cambio. Zanoli ed Ekuban? Caleb ha avuto tanti infortuni ma quando entra in questo modo porta sempre qualità. Sono contento per Zanoli perché l’ultima gara è stata complicata ma lui non molla mai. Gioca con intensità. Lui è abituato a giocare come terzino ma ha la qualità per giocare alto. Sta facendo bene, però deve continuare a crescere perché ha questa qualità di fare assist o gol come oggi. Onana? Ha preso un colpo nel primo tempo, ha provato la ripresa ma non vogliamo rischiare ed è per questo che abbiamo fatto il cambio con Onana”.